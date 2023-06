Руска жалейка за успешния украински натиск в Запорожието: Готови сме да се бием, но с какво? (ВИДЕО)

Изрчението е казано от руския пропагандист Семьон Пегов, списващ канала WarGonzo. През миналата есен той се прочу още повече, след като стъпи на мина в Донбас и получи тежка рана.

Joint work of the 44th separate artillery brigade and 65th separate mechanized brigade. A Russian tank column in the Zaporizhzia region bogged down after being targeted by artillery. One tank doesnt make it, gets hit and burns out. Another tank was damaged. pic.twitter.com/OhAmlpJOYj