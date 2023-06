ВИДЕО: Украинците взривиха важен жп мост в Запорожието, бележат нови успехи

Вече се появиха и първи видеокадри от атаката:

Междувременно украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр съобщи в Телеграм, че още едно селище в Запорожка област е било освободено от украинската армия. Става въпрос за Макаровка – намира се до Благодатно, по остта от Велика Новоселка, прочетете повече подробности: Руснаците отстъпват към по-укрепени позиции, този път в Запорожието (ВИДЕО)

Velyka Novosilka axis:



➡️Neskuchne, Storozheve, Blahodatne, Makarivka and Levadne liberated. Either visually confirmed or by UA officals / multiple RU sources.

➡️Novodarivka/Rivnopil unclear, but most likely liberated. Needs confirmation.

➡️Staromaoirs'ke/Urozhaine is up next pic.twitter.com/I0KaBdS9Qa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2023

More from Neskuchne. But… there is way more 🤫🇺🇦 pic.twitter.com/OI0o8gx1pm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2023

Отделно, Маляр съобщава за нов украински напредък при Берховка (5-6 километра северно от Бахмут). Напредъкът е при местния язовир. Поредни видеокадри от боевете при Бахмут бяха публикувани от Трета щурмова бригада на украинската армия:

1st batallion of the 3rd separate assault brigade at work. Bakhmut direction.



“Under the cover of armor and fire, we entered the enemy's positions and begin the battle.” pic.twitter.com/82VdkZPf5V — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2023

Интересно съждение за случващото се дава един от множеството руски телеграм канали на военна тематика - "Архангел Спецназ". В пространна публикация там се дискутира как ако някой е очаквал при украинската контраофанзива да няма "временни загуби или напредък (на украинците), значи не разбира грам от военна наука". Освен това в съжденията се добавя как украинците "гръмко" обявили успехи на места в т.нар. сива зона (тоест там, където ситуацията кой какво контролира е спорна) – без обаче да се коментира, че сивата зона в Запорожието постепенно се разширява.

ОЩЕ: Украинската артилерия бие здраво в Запорожието, украински напредък при Бахмут (ВИДЕО)