Руска оценка на украински пробив: Ситуацията може да стане критична (ВИДЕО)

Около 7 километра територия е успяла да си върне Украйна след свирепи битки в Запорожието и западната част на Донецка област, след като преди около седмица започна толкова отдавна чаканата украинска контраофанзива, твърди опозиционната беларуска телевизия NEXTA. Тя върви на доста широк фронт, като украинците действат в няколко сектора на фронта – засега се очертаха боеве в направленията от Орехов към Токмак, от Велика Новоселка към Полохи в Запорожието и Волноваха в Донецка област, което би застрашило съответно Бердянск и Мариупол.

СНИМКА: GeoConfirm

Конкретно превземането на село Макаровка беше отчетено от руския пропагандист Семьон Пегов като много опасно, след като редица руски военни блогъри признаха, че руските сили (главно милиции на т.нар. ДНР) са отстъпили, защото е имало опасност да бъдат обкръжени – това твърдение например се появи в обзора на руския телеграм канал "Операция Z". В публикация в Телеграм той пише, че ако украинците се укрепят там – а дотук не изглежда руснаците да могат да им попречат, това ще е "трамплин за по-нататъшни действия". Пегов изчислява, че украинците са влезли "на не повече от 5 километра навътре" в окупираната от руснаците територия. Той обаче е разтревожен, че руското командване изглежда не смята за важни точно тези територии и предупреждава – сега украинците трябва да бъдат държани далеч от Старомлиновка. "Ако Въоръжените сили на Украйна успеят там, ситуацията може да стане критична и много по-опасна, отколкото мнозина смятат сега", казва Пегов.

1/2

If the Russians have blown the dam at Kliuchove, it means they are abandoning the area to the north, and moving into their main defense lines at Heorhiivka. https://t.co/KLpA2u12Lk pic.twitter.com/cCKOmTGi1R — Allen (@SquireDigital) June 11, 2023

Опасността от голям пробив през този сектор вече тревожи сериозно руснаците – снощи от украинска страна официално беше съобщено, че те са взривили язовир, за да забавят украинската контраофанзива.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично се припомня изказването от почивните дни на украинския зам.-министър на отбраната Анна Маляр – че Русия взриви язовир "Каховка", за да не позволи на украинската армия да форсира река Днепър и по този начин скъси фронтовата линия, която трябва да отбранява. Вече има оценки, че взривът на язовира всъщност е бил повече от това, което руснаците са целяли: Анализатор: Целта на руснаците не е била сриването на целия язовир, просто пак са действали мърляво

Руското военно министерство съобщи, че успешно е отблъсната атака с дронове срещу кораба "Прязово" в Черно море. Беше публикувано и видео как корабът се отбранява от атака с дронове. Засега няма кадри, които да показват, че е имало друго развитие:

The Russian Ministry of Defense released footage of a naval drone being destroyed on the approach to what they claim is the Priazovye in the Black Sea. https://t.co/FB2CXwIfF3 pic.twitter.com/OMBGk4DQE6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2023

Междувременно, руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин се закани, че бивш негов наемник ще бъде намерен и убит. Причината – човекът, който се казва Владислав Измаилов, е решил да се присъедини към Руския доброволчески корпус. Това беше обявено лично от командира на корпуса Денис Никитин (известен руски неонацист). Владислав Измаилов е предател и съм сигурен, че ще понесе наказание според традициите на ЧВК Вагнер, отвърна Пригожин. Припомняме, че вече имаше случаи на екзекуции с чук на хора като Измаилов, счетени за предатели от "вагнеровците".

ОЩЕ: Руснаците отстъпват към по-укрепени позиции, този път в Запорожието (ВИДЕО)