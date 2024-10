Хората с капка акъл в главата в Русия масово са против войната с Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само 8% от учените в Руската федерация подкрепят т.нар. специална военна операция (СВО - гнусното име на войната в Украйна, налагано от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин). Едва 15% от работещите в рекламния и пиар сектора застават зад СВО – това сочи проучване за нагласите сред руското общество, цитирано от един от известните руски пропагандисти Захар Прилепин в канала му в Телеграм.

Културният сектор е в средата – но явно за сметка на нагласите в провинцията, защото 90% от работещите в сектора в Москва са против СВО. Студентите и те са така – това е ужасно, половината от бъдещата Русия не се интересува от армията ни, оплаква се Прилепин, който обаче най-много се оплаква от руските учени и научни работници: "В Русия много образователни институции продължават да работят съвсем законно и глупаво обучават кадри, които обменят опит в чужбина. И за тях правителство още няма. С такава наука все още е трудно да мечтаем за "Русия на бъдещето".

Хората, които се занимават с интелектуален труд и имат модерни професии, нямат интерес от СВО. Интерес имат силовиците (работещите в сферата на сигурността - 80%), чиновниците (63%) и пенсионерите (63%), които няма опасност да идат да умират на фронта в Украйна. И това са официални резултати от социологическо проучване – можем само да гадаем колко са тези, които не смеят да изразят позицията си против войната, коментира естонският блогър WarTranslated, който обръща внимание на изблика на Прилепин: Мнозинството руснаци иска мир с Украйна, но путински мир (ОБЗОР – ВИДЕО)

A very interesting graphic is being discussed on Russian channels this evening, including by the well-known Zakhar Prilepin. It reflects the results of a survey on attitudes toward the "Military Actions" in Russia, broken down by profession.



As we can see, the overwhelming… pic.twitter.com/hUfrEkgg8v — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 13, 2024

Пример за промиване на мозъци – поредната трагична история с марка "война" за млад, 18-годишен руснак. Надъхан от пропагандата на Путин за "украинските нацисти" младеж се записва войник през лятото на 2024 година и говори как „ще реже глави на хохли (обидно име, използвано от руснаците за украинците – защото не казват звука "г" и го заменят с "х"). Той е пратен скоро в Курска област и то там, където никой не иска да бъде – в щурмова атака тип "пушечно месо". Успява да публикува видеокадри, в които псува командира си и обяснява как си е загубил ума, за да влезе в руската армия: „Записах се за СВО, за да променя света. Промяна има – не искам да умра, но е късно, няма изход. Сбогом на всички – след 3 дни ще се видим на гробището“. Пророчеството бързо е изпълнено – младежът умира в бойните действия, ненужни на никого извън Путин:

While Russian officials and Putin discuss boosting the country's birth rate, one 18-year-old signed a military contract in mid-August, eager to fight Ukrainians and gain status as the "top guy" in his district. Just a month later, he found himself in Kursk, where his commander… pic.twitter.com/grqx29EO3R — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 13, 2024

На този фон, руският депутат и член на комисията по сигурността към Думата Михаил Шеремет направи предложение – всяка държава, която помага на Украйна, да бъде обявена за фашистка, предаде блокираната за излъчване в ЕС руска държавна пропагандна медия РИА Новости. Шеремет е родом от Джанкой, Крим, като започва „кариерата си“ в подкрепа на режима на Путин като командир на милициите, помогнали на руската армия да анексира незаконно полуострова през 2014 година.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

A 🇷🇺Russian soldier mistook a group of 🇺🇦Ukrainian soldiers from the 3rd Assault Brigade for his own.



The soldiers asked him if he was "ours" and when they did not get an answer, they immediately... him pic.twitter.com/oK0tagS28V — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) October 13, 2024

Нова, поредна по-сериозна промяна на дневна база в интензивността на боевете в Украйна отчита украинският генщаб. В последно време доста често има по ден-два на много висока интензивност на боеве, следвани от ден-два на известен спад, но като цяло интензивността си остава голяма, редовно над 140 бойни сблъсъка на ден, при това без да се брои случващото се в Курска област. За денонощието на 13 октомври в Украйна е имало 161 бойни сблъсъка, с 25 по-малко на дневна база. Много рязко намаление има в хвърлените от руснаците авиационни бомби по цели в Украйна – 92, за пръв път от няколко седмици под 100. Руските артилерийски обстрели също са доста по-малко от типичното за септември ниво от поне 5000 на ден – 3700, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления остават Кураховското и Покровското – 39 спрени руски пехотни атаки и 25 спрени руски пехотни атаки съответно. В Лиманското и Купянското направление има по 19 руски пехотни атаки.

(КАРТА) За Покровското направление има обобщение – руснаците контролират Цукурино, на югоизточния фланг на Селидово, което беше ясно от няколко дни насам. Освен това, те опитват да разширят зоната на контрол до Лисовка, където засега са най-предните им позиции спрямо Покровск, на около 9 километра източно от града.

💥Eastern front: An attempted Russian advance with a BMP-2 ended with them hitting a landmine. pic.twitter.com/d9M75e9W4m — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2024

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на сигналите за повишена руска активност що се отнася до района на Велика Новоселка, Запорожка област – конкретно руски и украински данни, че са превзети селата Левадно и Новодаровка. Възможно е в бъдеще руснаците да опитат да напреднат по път Т-0518 Велика Новоселка – Бахатир (Богатир) и по магистрала H-15 Донецк – Запорожие, за да притисне украинския фланг в Запорожка област. Непосредствена руска цел може да е да се прекъсне пътят между Гуляйполе до Велика Новоселка – но от ISW изрично посочват, че за момента не се наблюдава такова струпване на войници и техника от страна на Русия, което позволи голяма офанзива, извън операции с по-малки тактически цели.

И в Курска област няма особена промяна – от края на миналата седмица руската армия най-после се активизира, но дотук не може да се каже, че постига сериозни успехи. Боевете при Любимовка, в района на Коренево, не стихват – същото е положението и в село Нови път, Глушковски район, в близост до границата между Русия и Украйна. Всичко това е обобщено от популярния руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от говорителя на руското военно министерство Михаил Звинчук – каналът хладнокръвно оправдава и поредния руски разстрел на вече предали се украински войници, този път в Курска област, защото били терористи: Още 9 разстреляни от руснаците украински военнопленници, сред тях оператори на дронове

A Russian convoy, consisting of a tank, "VPK-Ural" armored vehicle, and BTR-80, was ambushed and destroyed by Ukrainian tank fire on the Korenevo-Novoivanovka road in the Kursk region near Kremyanoe. pic.twitter.com/Pkobdyjs0A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2024