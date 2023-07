Руската Дума реши: Наборната възраст е до 30 г., не напускаш страната след призовка

В армията ще се набират военнослужещи от 18 до 30 години. Руското министерство на отбраната предложи да се променят границите на военната възраст през декември 2022 г. Тогава ставаше въпрос за това, че долната граница на наборната възраст ще бъде повишена от 18 на 21 години, а горната - от 27 на 30 години. В този си вид законопроектът беше приет от Държавната дума на първо четене.

За второто четене депутатите решиха да повишат само горната граница на наборната възраст, а долната да оставят на нивото от 18 години, пише "Медуза".

Сега документът трябва да бъде одобрен от горната камара - Съвета на федерацията, след което ще бъде подписан от Путин. Законът ще влезе в сила на 1 януари 2024 г. Няма да има преходен период от 2024 г. до 2026 г., какъвто беше предвиден първоначално.

Андрей Картаполов - ръководител на Комисията по отбрана в Думата, заяви, че руснаците, които до края на 2023 г. навършат 27 години, няма да бъдат призовани през 2024 г. Те ще бъдат включени в резерва.

През декември 2022 г. Картаполов обоснова необходимостта от повишаване на долната граница на възрастта за набиране с факта, че "вместо един глупак, който е призован веднага след училище, те ще призоват доста възрастен човек". А през юли 2023 г. Картаполов обяви, че е решено долната граница да остане същата, "защото много момчета искат да отидат да служат на 18 години".

Мотивира се и със "сериозната демографска ситуация" в страната, която се отразява на обема на "мобилизационния ресурс". "За да не увиснем, е необходима именно тази версия на закона", обясни той.

Ръководителите на две комисии на Съвета на федерацията се изказаха против повишаването на долната граница на военната възраст. Председателят на горната камара Валентина Матвиенко заяви, че Съветът ще подкрепи закона след Държавната дума.

Парламентът прие и закон, с който се забранява на военнослужещите да напускат страната от датата на получаване на призовката, включително на мястото на работа или обучение.

След обявената от Путин мобилизация през септември 2022 г. хиляди руски граждани напуснаха страната, най-вече през границата с Грузия.

