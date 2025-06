Официално: В Киев има жертви след мощната руска атака. Щети и ранени в Одеса (ВИДЕО, СНИМКИ)

Най-малко 14 души са загинали, а поне 55 други са ранени след масираната руска атака с ракети и дронове срещу Киев през нощта на 16 срещу 17 юни. Данните за жертвите вече са официални, като преди това информацията бе първоначална и се уточняваше. Сега новината е съобщена от кмета на украинската столица Виталий Кличко. В продължилата почти девет часа атака силите на Москва изстреляха голям брой безпилотни самолети "камикадзе", както и крилати и балистични ракети. Имало е множество експлозии през цялата нощ.

По-рано се съобщаваше, че най-малко 18 души са били ранени в квартал Соломянски, след като атаката предизвика пожар в пететажна жилищна сграда, според началника на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко. Шестима от пострадалите са хоспитализирани по това време, съобщаваше той около 5:30 ч. местно време.

Нападението е причинило структурни щети на друга многоетажна жилищна сграда в района, каза Ткаченко. На място работят спасители, а жертвите може да са затрупани под развалините.

По време на нападението в столицата 62-годишен гражданин на САЩ е загинал в квартал Соломянски - в сграда, намираща се срещу мястото, където медиците са оказвали помощ на ранените, съобщи Виталий Кличко. Медицинският персонал е потвърдил биологичната смърт.

Повредена е детска градина в Дарницки район, съобщи Ткаченко. Не се съобщава за пострадали на мястото на инцидента. Повредена е и жилищна сграда в Святошински район.

