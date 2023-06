Тбилиси: Избягалите от мобилизацията руснаци в Грузия са заплаха за страната

„Не можем просто да позволим на произволен брой руснаци да влязат на грузинска територия, без да знаем кои са. Мнозинството са руснаци, избягали от днешна Русия, противници на Путин. Но в същото време съществува опасност това рускоезично население да бъде използвано от Русия за намеса под предлог да се осигури тяхната безопасност“, каза Зурабишвили в интервю за CNN.

Тя отбеляза, че в момента не вижда непосредствена военна заплаха за Грузия от страна на Русия, тъй като Путин няма достатъчно ресурси, за да отвори втори фронт по грузинската граница. Въпреки това Зурабишвили пердупреди, че Русия тества тества своята „мека сила“ чрез пропагандата, която се осъществява посредством руснаците, пристигнали в Грузия.

След въоръжения бунт на ЧВК "Вагнер" от 24 юни, Зурабишвили предупреди да се следи внимателно ситуацията в Русия. „Нашата граница трябва да бъде под строг контрол поради възможни нови миграционни вълни“, написа тя в Twitter.

