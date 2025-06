Г-7 застана заедно по темата Иран, но не и по темата Украйна

Лидерите на страните от Г-7 настояха за „деескалация на военните действия в Близкия изток, включително прекратяване на огъня в Газа“, но не призоваха за прекратяване на огъня между Израел и Иран по време на срещата си на върха в Канада. Съвместното изявление беше подписано и от президента на САЩ Доналд Тръмп. В изявлението на лидерите, публикувано след като Тръмп напусна Канада, се казва, че Израел има право да се защитава и че Иран е източник на терор, който не трябва да притежава ядрено оръжие.

ОЩЕ: Заради ситуацията в Близкия изток: Тръмп напуска по-рано срещата на върха на Г-7

Американският президент Доналд Тръмп неочаквано напусна срещата на Г-7 по неясни причини. Говорителят му заяви, че това се дължи на събитията в Близкия изток.

Самият президент само каза, че се връща във Вашингтон за „важни неща“, но отрече това да е свързано с прекратяване на огъня.

По-рано той призова иранците „незабавно да евакуират Техеран“. Това предизвика спекулации, че американските сили може да се присъединят към атаките на Израел - нещо, което американските представители отрекоха.

ОЩЕ: Тръмп: Всички трябва незабавно да се евакуират от Техеран!

На тръгване Тръмп каза на репортерите: „Трябва да се върна рано по очевидни причини“.

В социалната мрежа Truth Social той отправи критики към президента на Франция Еманюел Макрон. По думите на Тръмп неговият колега „търсещ публичност“, погрешно е предположил, че работи по прекратяване на огъня в Иран. „Грешно! Той няма представа защо сега съм на път за Вашингтон, но със сигурност няма нищо общо с прекратяване на огъня“, написа Тръмп. И добави: „Много по-голямо е от това. Независимо дали нарочно или не, Еманюел винаги греши. Следете!“.

BREAKING 🚨 President Trump exposed President Emmanuel Macron saying he did NOT leave the G7 Summit to work on a cease fire



Trump said he’s working on something BIG 🔥 pic.twitter.com/g3MLe4FM3x