Нова руска тактика да бъде спряна украинската контраофанзива в Запорожието (ВИДЕО)

(КАРТА) Според анализите на Пегов и украинския канал, към Гуляйполе има атаки, извършвани от части на 64-та мотострелкова бригада на 35-та руска армия. Става въпрос за боеве по линията Марфопол – Червоно, на 6 километра югоизточно от Гуляйполе. Украинският анализ е, че операциите са извършвани на ниво най-много батальон, а руският напредък е от няколкостотин метра и разширение на сивата зона в района, което е твърде малко, за да се говори за мащабна руска офанзива. Съответно – изглежда става въпрос за тактическа операция с цел ангажиране на повече украински ресурс и забавяне на украинските усилия по линията Новопокроповка – Върбово (13 – 18 километра юг-югоизток от Орехов).

(КАРТА) Именно Върбово е едно от местата, посочени изрично от говорителя на Таврийското направление за украинската армия полковник Олександър Щупун и от украинския генщаб като позиции с украински напредък за последното денонощие. Другите са при Андеевка (10 километра южно от Бахмут) и Клещеевка (5 километра южно от Бахмут, самото село е на 7 километра). В библиографията на дневния анализ на ISW изрично са дадени препратки към публикации на Семьон Пегов и на още един руски военен телеграм канал (Дневник на десантчика), с които се коментира, че украинците напредват към Новоданиловка (4 километра южно от Орехов) и към Копани (10 километра югозападно от Орехов), с което подсигуряват фланговете си. Вече има поредни видеокадри и от боеве в самите покрайнини на Новопокроповка – те показват, че украинците продължават да залагат на тактика с малки щурмови групи, а руските твърдения са, че дотук не се позволява на украинците да проникнат по-навътре в селището:

Another video showing the Ukrainian attempt to enter Novoprokopivka along the T0408 – same as near Verbove under Russian surveillance and extreme shelling. Movement of roughly 5 to 10 soldiers visible. pic.twitter.com/C2fU7MbT4g — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 9, 2023

На границата между Запорожка и Донецка област няма промени на позиции, но сред руските военни блогъри вървят коментари, че украинците се мъчат да си върнат инициативата при Приютно (15 километра югозападно от Велика Новоселка, в направлението към Бердянск).

Още: Руски опасения: Украйна готви десант на Днепър. Русия се готви за война с Прибалтика (ВИДЕО)

(КАРТА) При Бахмут основните боеве са за позиции на висок терен при жп линията източно от Клещеевка и Андреевка (5 – 10 километра южно от Бахмут). Украинците твърдят, че имат напредък специално при Андреевка – в сутрешната сводка на украинския генщаб. Руснаците продължават с опитите за контраатаки, но вече използват тактика с малки групи от по 4-8 души по думите на Павло Сторожук, говорител на украинската бригада "Рубеж". Изрично и украински, и руски източници говорят за интензивни руски атаки срещу Маринка, на 20-тина километра юг-югозапад от Донецк.

The 79th Air Assault Brigade took care of a Russian assault in the Donetsk region. Russians tried to assault a Ukrainian position with several armored vehicles, a tank and a demining vehicle. Kamikaze drones, artillery and mines made it a short attempt. pic.twitter.com/9ckmNHOyiJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2023

В Луганска област основна точка на боеве е Макеевка – на 22 километра северозападно от Кремена. Там са отбити 7 руски пехотни атаки според украинските данни. При Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск) е имало общо 5 руски пехотни атаки, всичките отбити според украинския генщаб. Говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш подчерта, че руските атаки към Купянск стават по-интензивни, въпреки че лошото време спира руската авиация. Руското военно министерство твърди, че украинците неуспешно са атакували при Синковка и Орлянка (22 километра източно от Купянск).

Още: Руската армия с резерв в Запорожието, опитва да атакува масирано към Купянск (ВИДЕО)

The 12th Azov Assault Brigade of National Guard attacks Russian positions and clears them in Kreminna forest area. pic.twitter.com/plQJne5FEa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2023

Русия се готви за колапс на логистиката

Според украинския кмет на Мелитопол Иван Фьодоров Русия планира да изгради нова жп линия от Ростов на Дон през Мариупол, Бердянск и Мелитопол та чак до Крим. Фьодоров счита, че така руснаците се готвят за евентуално отрязване на логистиката за армията си откъм Крим.

Още: Съветската тактика, с която Русия забавя украинската контраофанзива