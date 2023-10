Два леви крака с БТР: Руска военна комедия в Украйна (ВИДЕО)

Че руснаците вдигат интензивността на бойните действия вече казват представители на украинската армия от два дни. Но има и видеокадри, коит показват типичния комичен елемент за уменията на руската армия, така характерно разкрит в Украйна и даващ друго измерение на етикета "втората армия" в света.

Геолокализирано видео показва как руска колона с тежка военна техника опитва да премине по черен път при насип до водоем. Водещият бронетранспортьор аха-аха да успее, когато следва неприятна изненада - вижте ВИДЕОТО:

😂😂 Russians are trying to advance near Vodyane, southwest of Avdiivka.



I think it is somewhere here📍48.09820820395352, 37.66618884794618. pic.twitter.com/vXnM04iObQ