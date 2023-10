Руската армия тръгна в масирана атака в Украйна: Бойното поле е Авдеевка (ВИДЕО)

(КАРТА) Още преди около 2 часа почнаха да се появяват съобщения в Телеграм, че има сериозна руска атака към Авдеевка, от север - през линията Красногоровка - Бердичи (9-10 километра север-северозапад от Авдеевка). Вече има съобщения и от официални лица - от Андрий Ермак, началникът на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, както и от украинския депутат Муса Магомедов.

Ермак потвърждава, че градът е засипан с бомби и снаряди от руската военна авиация и руската артилерия. Този обстрел започна още снощи: Руска атака е поразила пететажна жилищна сграда в Авдеевка

Вече има и немалко видеа "на терен" - за момента ситуацията откъм резултат остава неясна, сигурно е, че текат тежки боеве и то на голям периметър около Авдеевка - от Красногоровка (9 километра северно от Авдеевка) до Водяне (8 километра югозападно от Авдеевка):

On the other hand Russian channels publish footage of alleged Ukrainian soldiers leaving their positions. There is much going on but very unclear what the actual situation is right now. pic.twitter.com/8UFoc7U6L6