Руската ракетна гордост "Солнцепек": Изпечена в Украйна (ВИДЕО)

Примерът този път е удар с дрон. Атаката е срещу "руската гордост" - ракетната система "Солнцепек" (ТОС-1).

Ударът е успешен и ракетната установка за залпов огън е унищожена - вижте видеото по-долу:

ОЩЕ: Войната превърна Украйна от аграрна държава в място за напредничави военни технологии

SBU special unit reveals the location of a moving TOS-1A Solntsepyok which is then attacked with an FPV drone leading to its catastrophic implosion. pic.twitter.com/he0eFMdeFR