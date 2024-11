Руски дрон "Шахед" е поразил жилищна сграда в Белгород (ВИДЕО)

Руски дрон "Шахед" - машини, с които режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин разполага благодарение на Иран, е поразил жилищна сграда в Белгород.

Случаят е от 5 ноември - тогава новината стана ясна за пръв път. Сега обаче се появи видеозапис от охранителна камера, на който добре се вижда какъв е безпилотният летателен апарат, а именно "Шахед". Неговата форма е характерна, като тригълник, и не може да бъде сбъркана: Дрон порази жилищен блок в Белгород, няма убити и ранени (ВИДЕО)

Видеокадрите бяха разпространени от белгородското издание "Пепел", което има репутация на опозиционно. Смята се, че дронът е използван от руснаците за обстрел на цел в Украйна, но с електронно заглушаване е върнат обратно на руска територия:

On November 5, a house in Belgorod was hit by a Russian “Shahed” drone that failed to reach Ukraine. pic.twitter.com/CVWe6DegoD