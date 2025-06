Руски дронове: Киев гори, атака по родилен дом и пункт на "Спешна помощ" в Одеса. Куп руски летища затвориха (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Русия тероризира Киев с дронове. Поредната вълна вражески безпилотни летателни апарати (БПЛА) навлиза в столицата. Останете в бомбоубежищата". Това е едно от много съобщения в официалния канал в Телеграм на кмета на Киев Виталий Кличко, които ясно описват какво се случи тази нощ - поредна масирана въздушна руска атака в Украйна - Още: Русия атакува Киев, задействана е противовъздушната отбрана.

Според информацията от Кличко, към този момент в Киев има четирима ранени след нощната руска атака, всичките са приети в болница. В официалния канал в Телеграм на украинските ВВС предупрежденията за масирана руска атака с дронове срещу цели в Украйна тръгнаха още снощи привечер, а изрично в малките часове на тази нощ на два пъти имаше предупреждения за изстрелване на балистични ракети, специално за Киев също беше издадено предупреждение за летяща към украинската столица ракета. Кличко също предупреди за летящи към Киев ракети.

Кличко изброи и няколко места, на които са избухнали пожари – в район "Шевченко", в бизнес център, в Соломянски район е поражена многоетажна сграда, в Облонски район е подпалена аптека, в Дарницки район отломки от дрон са уцелили частна къща. Общо в 7 района на украинската столица са отчетени щети и пожари:

В Одеса също има сериозни щети. Военновременният ръководител на областта Олег Кипер съобщава в канала си в Телеграм, че има загинал: 59-годишен мъж. По предварителни данни има и четирима ранени. "Напълно разрушена е и административната сграда на пункта за спешна медицинска помощ. На мястото има пожар. Линейките са повредени. Няма пострадали медици", добавя Кипер.

И още – руските дронове са атакували родилен дом, както и жилищни сгради. За щастие в родилния дом няма пострадали, и пациентите, и персоналът са се евакуирали, казва Кипер.

Колкото до Русия, със сигурност е имало атака с дронове в Татарстан, като видеокадри излязоха от района на Нижнекамск. Прокремълският телеграм канал Shot публикува и кадри от свалянето на един от дроновете, но има кадри и как дрон избягва опит на руската ПВО да го свали – отново каналът казва, че са използани дронове "Лютий", които представляват преоборудвани самолети "Ан". Изглежда цел на атаката е руската промишлена зона "Елабуга", където се произвежда руският вариант на иранските безпилотни летателни апарати "Шахед":

Вчера в Казан избухна голям пожар в промишлено предприятие – първоначалните данни в украински източници бяха за предприятие за производство на барут, но впоследствие руските власти казаха, че огънят е пламнал в склад за бои и лакове:

A large fire has broken out at a factory in Kazan, Russia.



Reports indicate that the fire occurred at an industrial facility, but Russian sources have not specified which one. Meanwhile, Ukrainian Telegram channels suggest it may be a gunpowder plant.



Russian officials,… pic.twitter.com/p7fhNsqdhn