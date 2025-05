Руски източници потвърдиха какво е сторила Украйна на важен за военната машина на Путин завод (ВИДЕО)

Украинската атака с дронове в Липецка област на Русия през нощта на 22 срещу 23 май е довела до изпепеляване на един от цеховете на завод "Енергия" в град Елец. Най-малко девет работници са пострадали, съобщи независимият руски Telegram канал ASTRA, позовавайки се на свои източници от Министерството на извънредните ситуации. Заводът произвежда батерии, включително за дронове, за авиацията и за военноморските сили, както и компоненти за комуникационни системи, електронна война и части за ракетите "Искандер" и "Кинжал".

Още: Успешна атака с дронове срещу руски завод, Москва пак прекара тежка нощ (ВИДЕО)

Безпилотните самолети са ударили ПАО "Енергия", потвърждава ведомството. Продуктите на химическия завод намират широко приложение в различни сектори, включително в отбранителната промишленост, гражданската авиация, морския транспорт и енергийния комплекс.

🔥 In the city of Yelets, Lipetsk region, drones disabled “Energia” — Russia’s largest producer of power sources for bombs and drones



The plant manufactured batteries for UAVs, components for communication systems, electronic warfare, and parts for Iskander and Kinzhal missiles.… pic.twitter.com/08vlFjtBPU