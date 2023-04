Руски милиардер: В Русия ще настъпи ад, хората ще се убиват по улиците (ВИДЕО)

Троценко е бивш президент на "Обединената съдостроителна корпорация" и бивш съветник на президента на Роснефт Игор Сечин, един от относително близките до Владимир Путин (издирван от Международния наказателен съд в Хага) бизнесмен. Матушевски е стар приятел на Троценко и създател на дизайн-завода "Флакон" - публично съчувства на опозицията.

Двамата обсъждат напускането на Русия, преместването на децата в Бали, войната в Украйна и ситуацията в страната.

"За съжаление Русия, която ние така искрено обичаме се оказа в лапите на някакви з..дници. Които изповядват странни композиции от XIX в. Това няма как да свърши добре, това ще завърши с ад. Хората по улиците в Москва ще се убиват един друг", уморено казва Роман.

"Как може да живее и да се развива страна, в която единствената идеология е печеленето на жени и удържането на властта от една група хора... Никаква концепция за "по-нататък" няма. Те ще умрат в един момент и няма да оставят нищо след себе си. Това ще бъде изпепелена пустиня. Това ще стигне до всеки и ще стане ясно, но вече ще е късно. Хората няма да могат да изнесат парите си, децата им са мобилизирани.. ужас", коментира още Троценко и добавя:

Rats abandoning the ship: leaked phone call reveals two Russian businessmen slamming Putin and Russia's war. The men in the call are identified as Roman Trotsenko and Nikolai Matushevsky, some of the richest men in Russia. The original call dated to 10 January is over 40 minutes,… pic.twitter.com/o1duvADvMg