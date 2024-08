Руски нефтохимически завод в Башкирия е в пламъци (ВИДЕО)

Експлозия разтърси нефтохимически завод в Башкирия (субект в състава на Руската федерация) сутринта на 19 август. Става въпрос за град Стерлитамак.

След взрива е избухнал пожар - видеоклипове от огъня се появиха в местните медии.

A blast occurred at the Sterlitamak Petrochemical Plant in Bashkortostan during a pipeline purge, according to Russian media. The explosion injured two people, and a fire is currently raging at the site. pic.twitter.com/ZUX2dC42Sq