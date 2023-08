Руски страх от пробив в Запорожието. Има опозиция на Путин заради Пригожин (ВИДЕО)

След като Работино (10-12 километра южно от Орехов падна), погледите сега са насочени към Върбово (18 километра югоизточно от Орехов). Един от известните руски военни телеграм канали пише още на 24 август вечерта: "Основното, което наистина тревожи сега, е Работино. На момчетата там им е много трудно. Обективно има недостиг на резерви на първа линия, загубихме много другари". Вчера същият канал се окуражаваше, че руснаците контраатакували и изтласкали украинските части до центъра на Работино, което обаче изобщо не е потвърдено от каквито и да е визуални доказателства. За сметка на това има видеокадри, показващи как руската защитна линия вече е на юг от Работино и че руските позиции в Новопокроповка (13 километра югоизточно от Орехов) са под украински обстрел:

