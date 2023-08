Български коментари: Путин не може да спечели. Големият украински пробив наближава (ВИДЕО)

Думите на Залужни са казани по време на една от срещите между украинското и американското военно командване. В последните няколко седмици на тях имало спорове относно стратегията на контранастъплението – американците настоявали да има събиране на максимално количество и качество сили от страна на украинците за един голям пробив на фронта. В момента изглежда така, че украинците са разположили равномерно силите си в няколко направления на фронта и това се вижда като грешка от американците, като връщане към съветската стратегия на бой: Американска вълна от критики за военната стратегия "заля" украинските сили

Въпреки че и американците признават, че украинската стратегия за контраофанзивата е претърпяла корекции спрямо началото, те все още считат, че има какво друго да се направи и че няма да има решителен пробив преди настъпването на зимата – защото сега имало достатъчно тежка военна техника за концентриран силен удар, който да донесе пробив, а догодина такива условия няма да има. Само че Залужни е отвърнал, че американците просто не разбират: "Това не е операция за борба с бунтовници, това е Курск". Генералът визира най-голямата танкова битка през Втората световна война, тази на Курската дъга.

Информацията за това изказване на Залужни може да бъде видяна в материал на The Wall Street Journal.

След като вече е ясно, че украинската армия е в Работино и го подсигурява, се вижда и ефектът от това – възможност за по-масиран обстрел по Токмак: След пробива при Работино: Украинските сили обстрелват Токмак (ВИДЕО)

В сутрешния си обзор руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) вече признава за падането на Работино и предупреждава, че има ожесточен бой при Новопокровка (13 километра югоизточно от Орехов, по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол). Пегов предупреждава, че украинците натискат и при Върбово (18 километра югоизточно от Орехов), а пробив там ще им позволи да стигнат до тила на руската армия в района. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" също признава за украински атаки източно от Работино, без да уточнява позиции. Геолокализирани видеокадри с пленени руски войници потвърждават, че украинските военни са се приближили още повече до Върбово:

И двата руски канала твърдят, че по направлението Велика Новоселка – Бердянск има леко затишие и неуспешни украински атаки към Приютно (16 километра югозападно от Велика Новоселка) и Старомлиновка (15 километра южно от Велика Новоселка), след като украинците се укрепиха на линията Старомайорско – Урожайно (9-10 километра южно от Велика Новоселка).

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично е посочен коментар на руски военен блогър, че това е решителна фаза от войната. Според казаното, руснаците трябва да удържат без пробив в западната част на Запорожка област поне още месец и половина и по възможност да окажат достатъчно натиск в друга част на фронта, за да отслабят украинския натиск в Запорожието. А говорителят на украинското командване "Юг" капитан първи ранг Наталия Хуменюк коментира, че руснаците прехвърлят части от окупираната земя в Херсонска област към Запорожието – заради голям брой убити и ранени там.

Мечтаната от руснаците "котва" за украинската контраофанзива е направленията към Купянск и Лиман. Там украинският генщаб за втори пореден ден съобщава за неуспешна руска пехотна атака при Новоегоровка (15 километра югозападно от Сватово), а украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр увери, че руснаците неуспешно са опитали да атакуват и напреднат през резервата "Серебрянка" (10 километра югозападно от Кремена) и при Билохоровка (12 километра южно от Кремена), след като руски военни блогъри говориха как едва ли не руската армия стигнала до река Северски Донец и скоро ще я форсира. Маляр добави и, че руснаците готвят прегрупиране в направлението към Лиман. Показателно е, че руският възторг в Телеграм за Купянск вече стихна.

За Бахмут има данни с геолокализирани кадри, че украинците са напреднали западно от Залижнянско (12 километра северозападно от Бахмут):

