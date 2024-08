Руски тревоги: Украйна тръгва напред там, откъдето изтегляме войници за Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Герасимов, спиш ли – такъв въпрос отправя в своя канал в Телеграм руският военен кореспондент и пропагандист Владимир Романов (генерал Валерий Герасимов е началникът на руския генщаб). Причината – разпространяващи се от руски пропагандни канали в Телеграм твърдения, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) почват да извършват атаки в Запорожка област.

Конкретно се говори за района на Полохи – населеното място се намира източно от Орехов, на 20-тина километра. Именно Орехов беше основната отправна точка за неуспешната украинска контраофанзива от лятото на 2023 година – тогава първата голяма цел на ВСУ беше Токмак, но украинската армия стигна на само 12-тина километра на юг, завземайки Работино.

"След като прехвърлихме наши сили към Курск, украинците започнаха настъпление в сектора", предупреждава Романов. Припомняме, че вече има доста данни – както руски, така и украински, че части на 810 бригада на руската морска пехота, действащи в Запорожието и Херсонска област, са прехвърлени да помагат в Курска област.

Друг известен руски военно-пропаганден канал "Два майора" препубликува размисли за случващото се – че за "офанзивата на хохлите" (обидно руско име за украинците) в Запорожието не се говорело, обаче украинците "малко се активизираха" и действат с тактика, която прилагат в Курск (щурмови групи да пробиват покрай укрепени руски позиции и да ги хващат в клещи). "Още няма нищо необичайно, няма нужда да нервничите", завършва съобщението.

Бившият руски вицепремиер и сегашен "сенатор" от Запорожка област в руския парламент Дмитрий Рогозин също се включи в обясненията – нямало украинска атака в района на Полохи, руската армия не очаквала там да има нещо, а на друго място, но нямало да каже къде. Сега украинците действали с малки групи, всявали паника, а артилерията в такава ситуация не била ефективна – това било британска тактика, на британското разузнаване, а не измислена от главнокомандващия ВСУ генерал Олександър Сирски.

Курска област: Актуалната ситуация

Украйна контролира 93 населени места и 1263 квадратни километра територия в Курска област, като украинските части са достигнали дълбочина от 28 до 35 километра. Това заяви главнокомандващият ВСУ генерал Олександър Сирски.

От доклада може да се извади заключение, че украинският напредък е станал доста по-бавен – овладяно е едва едно ново селище на 20 август спрямо 19 август, по украински твърдения. Най-вероятно става въпрос за Мартиновка (Сирски не каза конкретно) – това констатира политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке. Мартиновка е важна точка за контраатака срещу град Суджа и с превземането ѝ ВСУ окончателно подсигури зоната (КАРТА).

According to Syrskyi, Ukrainian forces have made significant progress in Kursk, now controlling 1,263 square kilometers of Russian territory. They have captured 93 settlements and advanced 28 to 35 kilometers into Russian defenses.



On the Kursk front, Ukrainian troops are… pic.twitter.com/JdcNYHgZqc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2024

Притеснява ли се Европейската комисия и какво е становището ѝ, че страна, която е кандидат за член на ЕС, е окупирала 92 селища в друга държава? Този въпрос беше отправен в традиционния обеден брифинг в Брюксел на 20 август. Отговорът беше красноречив – издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин носи цялата отговорност, след като непровокирано отприщи война срещу Украйна и руската армия нахлу на суверенна украинска територия още на 24.02.2022 година, като окупира част от нея. Украинските действия са с цел защита, е тезата на Брюксел.

Защо Украйна има право да атакува Русия? Показателна е стряскащата статистика, според която от началото на войната Руската федерация е изстреляла 9627 ракети по Украйна, като 5197 са изстреляни по цивилни цели. От всички изстреляни ракети, само 2857 са свалени. Освен това – Русия е изстреляла 13 997 дрона, като 9272 от тях са свалени, а 1022 са били насочени към цивилни цели, което е рязка промяна спрямо статистиката за ракетите: СЗО с мрачна статистика: 1940 атаки срещу здравеопазването в Украйна от началото на войната

РБК Украйна публикува интерактивна карта, показваща какво прави ВСУ в Курск. Според данните от нея, украинската армия извършва операции в 5 направления. Първото е пътят Суджа – Курск. Второто – югоизточно от Суджа, в посока селата Плехово и Борк към Гири. Третото – пътят Суджа – Лгов, където украинците атакуват в село Малая Локня и там има интересни новини, за които ще стане въпрос малко по-надолу в текста. Четвъртото направление – пътят Суджа – Коренево – Рилск, като тук украинците вече водят военни действия при Коренево. И последното направление е на запад от Коренево, тоест Глушовски район, където ВСУ вече разрушиха три моста над река Сейм.

Ukrainian army targets in Kursk Region



The Ukrainian army is advancing in Kursk region in five directions, RBC-Ukraine writes.



The first direction is along the Sudzha-Kursk road, where the AFU took control of Sudzha directly.



The second - southeast of Sudzha in the… pic.twitter.com/lTcWFZIABh — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2024

(КАРТА) В Глушковски район нещата за руснаците изглеждат много зле. "Билд" вече обяви, че на украинците им остават само 3 километра, за да завършат обкръжаването на хиляди руски войници – говори се за 3000 души. Вечерта на 20 август вече излезе информация, че обръчът се затяга и остават само 2 километра. Точно в този район украинците разрушиха всички мостове по река Сейм и с това блокират пътя за отстъпление на руснаците: Предайте се, всички пътища са отрязани: Украинското разузнаване към руските военни при Сейм

При Малая Локня, според руски военно-пропагандни телеграм канали, части на украинската 95-та ВВС бригада са успели да обкръжат части на 18-та руска мотострелкова пехотна дивизия (КАРТА). Интересното е, че в дневния обзор за случващото се в Курск руският военно-пропаганден телеграм канал „Рибар“, зад който стои бившият говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, не споменава нищо за това. За Глушковски район "Рибар" констатира украинските удари срещу руската техника за изграждане на понтонни мостове през река Сейм и че скоро може да се очаква ВСУ да удари и самите съоръжения. Всъщност, дотук те са само две и за едното излязоха данни още преди над 24 часа, че е вече неизползваемо: Русия хвърля титанични сили срещу Покровск, Украйна се разполага в Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

В социалните мрежи се споделят снимки от руски медии как при Курската АЕЦ продължава копаенето на окопи – руснаците се окопават с пълна сила. А украинците се похвалиха с нови пленени руски танкове – от най-модерния модел Т-90 до по-стари:

Russian media report that trenches have been dug around the Kursk Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/VsfRiovvXf — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 20, 2024

Another modern Russian T-90M "Proryv" tank has reportedly been captured by Ukrainian forces in the Kursk region. The tank is seen driving close to Obukhovka just east of Snagost’. pic.twitter.com/5Nnyw3b0qI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2024

На този фон, украинските профили в социалните мрежи се подиграват на издадените от руското информационно министерство "препоръки" как трябвало да не се ползват телефони, таблети, социални мрежи и руснаците да не се "запознават онлайн" с непознати – важи както за руските военни, така и за цивилните. Защо – защото ВСУ извличали много разузнавателна информация чрез онлайн операции, най-вече с локализация на видеа и снимки, както и да се блокират профили на вече заловени от украинците руски войници в телеграм чатове. Охранителните камери да се изключват, гласи друга препоръка.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете на фронта в Украйна продължава да се увеличава и достигна рекордно ниво. Цели 166 бойни сблъсъка са регистрирани от украинците за денонощието на 20 август – с 8 повече на дневна база, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Отделно руснаците са хвърлили 104 авиационни бомби по цели в Украйна – при това говорим за т.нар. "умни бомби".

Покровското направление си остава най-горещото – 66 руски пехотни атаки, с 3 повече на дневна база. (КАРТА) Продължават боевете при и в Гродовка и в покрайнините на Новогродовка, обобщава "Рибар". Данните за Новогродовка се потвърждават от Deep State.

В Донецка област украинците също прибягват до бомбардировки с авиационни бомби – точно това оръжие върши страхотна работа за руснаците и им позволи да напреднат сериозно специално в Покровското направление:

На второ място по интензивност на бойните действия се нарежда Торецкото направление – 24 руски пехотни атаки. Появиха се видеокадри как руското знаме се издига в село Ню Йорк, като руското военно министерство обяви населеното място за превзето, но Deep State изрично подчертава, че боевете там не са спрели. Данните от различни канали обаче подсказват, че на руснаците им остава още малко – те вече се бият и при Нелеповка, която се намира на километър-два северно от Ню Йорк и това е посочено в официалната сводка на украинския генщаб. "Рибар" се хвали и с руски успехи на изток от Торецк, както и от север и прогнозира, че скоро украинците ще се сблъскат с перспективата за многобройни руски флангови атаки в самия град.

Повишена руска активност и в най-северната част на активния фронт в Украйна – 18 руски пехотни атаки са спрени в Лиманското направление, 15 – в Купянското направление и 11 в Харковска област, от север. От украинската сводка се вижда, че руските сили се стараят да действат на широк фронт и да пробият по-сериозно някъде, но засега няма никакви сериозни данни за голям проблем за украинците. Показателно е какво пише руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов за Харковска област – без съществени промени. Именно от Харковска област, в района на Вовчанск, има интересно видео - как руска разминираща машина е намерила края си от ... мина: