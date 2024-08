Русия хвърля титанични сили срещу Покровск, Украйна се разполага в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Цели 63 руски пехотни атаки са станали факт в Покровското направление на 19 август – това сочи официална информация от украинския генщаб. Броят на атаките е рекорд и показва ясно, че руското военно командване не мисли да действа възможно най-бързо, за да спре украинското настъпление в Курска област.

На този фон руските военни блогъри масово обръщат много по-малко внимание на случващото се на фронта в Украйна спрямо това, което става в Курск – най-вече защото руският напредък в Украйна не е така бърз и разгромяващ, както им се иска. Емблемата на т.нар. "алтернативна" информационна платформа за Русия т.е. Телеграм в лицето на пропагандно-военния канал "Рибар" споменава като конкретика само, че украинската армия вече почнала да се изтегля от село Птичо, западно от Карловския язовир, което обаче е най-южната точка на боеве в Покровското направление, по-далеч от важната линия Новогродовка – Гродовка. Същият е обзорът и на Семьон Пегов в канала му WarGonzo – руско настъпление, без хвалби за превзети по-важни точки. Иначе и "Рибар", и Пегов, и украинският телеграм канал Deep State отбелязват малък руски напредък до Гродовка: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Курска област – розовата руска картина още я няма

Ако сте на 18 години, враг е влязъл на територията на родината ви и вие не се биете, тогава за какво сте ѝ на тази родина? Така чеченският генерал Апти Алаудинов, командир на отряда "Ахмат", реагира на искания основно на руски майки техните млади синове-наборници да бъдат изтеглени от бойните действия в Курска област и да бъдат заместени от професионални руски военни. Алаудинов обяви, че му било "странно" да му задават въпроси за наборници на 18 години на предна линия – те били "герои, които се сражават като мъже" и не трябвало да бъдат изкарвани деца, защото иначе само ядяли "хляба на Родината" и после си отивали вкъщи:

«Если ваши 18-летние дети (...) не должны защищать отечество (...), зачем вы и ваши дети нужны этой стране?»



Вопрос срочникам и их родителям задал командир чеченского «Ахмата» Апти Алаудинов, знаменитый своими отчетами об «успехах» в Курской области. pic.twitter.com/DqnL4IoIDC — The Insider (@the_ins_ru) August 19, 2024

Апти Алаудинов вече се прочу с лъжите си след като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успяха да пробият в Курска област: Добре де, има пленени от "Ахмат": Генералът на Кадиров с признание (ВИДЕО)

Междувременно, от руска страна продължават да се сипят закани, заплахи и откази да се тръгне към някакво примирие. Интересното обаче е, че те идват от, може да се каже, втория политически ешелон в Руската федерация – дори вечно сипещия огън и жупел Дмитрий Медведев мълчи и от 8 август не е публикувал нищо в канала си в Телеграм, да не говорим за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. На предна линия в говоренето излизат хора като бившия руски депутат Наталия Нарочницка, която призова в Курск да има обкръжение и тотално унищожение на всичко:

Съветникът на Путин Юрий Ушаков също се включи – с уточение, че предвид случващото се в Курск не може да има каквито и да е разговори за примирие и мир с Украйна. Ушаков обаче уточни, че това не значи да няма разговори и в бъдеще – думите му всъщност показват колко прав е украинският президент Володимир Зеленски с тезата си, че Путин разбира и уважава само силата, защото сега Кремъл не продължава да говори как Украйна трябва да предаде изцяло Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област и де факто да капитулира – Ушаков не отстъпи от тези условия на Путин, но поведението му пред камера е показателно: "Украинците разбиха много митове за мощта на Русия": Нейнски за офанзивата в Курск

Putin's assistant Ushakov says it would be inappropriate for Russia to enter into a negotiation process with Ukraine. At the same time, he says the previous offers (capitulation of Ukraine and withdrawal from four regions) is still on the table. pic.twitter.com/e4boNv8iZj — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 19, 2024

А при всички тези руски обяснения и закани, Украйна не спира да публикува видеокадри, които показват, че и в Русия има хора, радващи се на операция "Курск", докато в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на материал на "Важни истории" защо Путин назначи за "отговорник" в Курск бившия си шофьор-бодигард и губернатор на Тула Алексей Дюмин – защото залага на хора, които имат доверието му, а не на такива, които имат знанията и уменията да свършат дадена работа. Дюмин вече е в конфликт с други представители на администрацията на Путин, твърди "Важни истории". Приоритет на Путин е да опази властта си, преди каквото и да е друго, заключва ISW:

"Dear boys, come here so I can hug you."



Residents of the Kursk region warmly welcome Ukrainian soldiers. pic.twitter.com/rkUpUYYLTO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2024

Военната ситуация в Курска област

(КАРТА) Само за около 2 денонощия Украйна успя да отреже всичките три моста над река Сейм, с което постави Глушковски район на Курска област в положение на изолация. Появиха се САТЕЛИТНИ СНИМКИ, показващи, че руснаците са прокарали втори понтонен мост през Сейм, близо до село Звънное. Само че има и други сателитни снимки – те показват дим, издигащ се там, където беше прокаран първия понтонен мост. Всичко това показва колко тежка става логистиката за руските военни части в Глушковски район – "Рибар" признава, че заплахата Тьоткино да бъде обкръжено е голяма, руският военен блогър и пропагандист Юрий Подоляк прави интересно описание, според което ВСУ се стремят да контролират важни позиции на висок терен и с това да поставят руските части в шах:

One of the pontoon bridges that was recently laid down by Russians in the Kursk region after all bridges were taken down, has already disappeared. Avada Kedavra 🪄 pic.twitter.com/9wb2ZzeoaB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2024

Украинците посочват, че вече контролират още две села в Кореневски район (точно до Глушковски) – Снагост и Вишневка, но информацията е неофициална. Руските канали засега отричат, че селата са паднали – Вишневка е югозападно от Коренево: Кадировците като мародери в Курска област. Зеленски: Правим санитарна зона (ОБЗОР – ВИДЕО)

from a private source pic.twitter.com/aXJUg3ObLx — imi (m) (@moklasen) August 19, 2024

Ukrainian SSO at work in the Kursk region. pic.twitter.com/vmwisghfXn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2024

Fighters of the 82nd Air Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces shared the details of the first hours of the Kursk operation.



Incredibly, they covered a huge distance in such a short time on the Russian territory, shocking the Russians.



After overcoming mine and… pic.twitter.com/KhI3keqtt9 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 19, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много внушителните 158 бойни сблъсъка са станали факт на фронта в Украйна, по всички направления, на 19 август съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. След Покровското направление, където са били около 30% от всички боеве на фронта, на второ място е Торецкото направление – 24 руски пехотни атаки, а после са Купянското, Лиманското и Северското направление – с по 14, 11 и 10 руски пехотни атаки съответно, като руското военно министерство твърди, че в Северското направление руската армия е овладяла жп гарата на Виемка. Трите направления формират един фронт, насочен към Харковска и северната част на Донецка област.

(КАРТА) В Торецкото направление е въпрос на време да падне село Ню Йорк. То се намира на няколко километра южно от самия Торецк. Предвид руския напредък и от изток изглежда скоро украинската армия ще трябва да отразява атаки от две посоки в самия Торецк - защото руското военно министерство твърди, че Зализно е изцяло в руски ръце, а украинският генщаб съобщава за боеве при Нелиповка, което се намира северно от Ню Йорк.

За Лиманското направление "Рибар" твърди, че руската армия вече атакувала украинските позиции на западния бряг на река Жребец, при Макеевка.

И тази нощ срещу украинската столица Киев е имало руска атака с дронове и ракети. Официалната справка на украинските ВВС сочи, че са свалени 25 от 26 изстреляни дронове клас "Шахед", както и ракета „Искандер-К“ плюс две ракети Х-59 – освен в Киев, още в Днепропетровска, Николаевска, Херсонска, Хмелницка, Сумска, Черниговска област и във Виница. В руски Z-канали вече има хвалби, че в Тернопол е имало успешен удар с дрон "Шахед" (руското име е "Геран"). А Германия обяви нов военен пакет в помощ на Украйна, с нова ПВО система IRIS-T и 14 000 снаряда 155-мм калибър: Дания позволи да се ползват нейни оръжия в Русия, дава още военна помощ на Киев

През изминалото денонощие имаше и огромен взрив на подстанция на Транссибирската железница, в район Кемерево: