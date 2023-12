Руски войници разстреляха предали се украински войници (ВИДЕО, 18+)

Този път става въпрос за предаващи се украински войници. Двама украинци са безмилостно разстреляни на място, след като излизат от позицията си с вдигнати ръце - спекулира се, че причината да се предадат е липсата на муниции.

Случаят е показателен и пореден в продължаващата 21 месеца война. Той е показателен и колко може да се има доверие на руснаците в евентуални мирни преговори, че ще спазят какъвто и да е договор, след като са гарант на суверенитета и на целостта на Украйна в границите ѝ от 1991 година (включително Крим) и то по международен договор, заедно със САЩ и Великобритания - Меморандума от Будапеща: ВИДЕО: Застрелях дете, заповедта на Пригожин беше никой да не избяга - разказ на наемник от ЧВК Вагнер

Russian soldiers shot two unarmed Ukrainian POWs that surrendered near Stepove. The Ukrainian soldiers were reportedly left without ammunition and had to surrender, once the second soldier came out, they decided to shoot them both.



