Руският военен министър Сергей Шойгу изчезна мистериозно

Познат на Шойгу разказал, че "довереното лице на Путин" в момента има проблеми със сърцето. Междувременно ведомството не отговаряло на питанията на журналисти по този въпрос. Отговор нямало и от прессекретаря на президента на Руската федерация Дмитрий Песков.

Шойгу не се е появявал в публичното пространство от 11 март. За последно той е споменат в сайта на Кремъл на 18 март. Тогава Владимир Путин обсъди с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация хода на военната операция в Украйна. Съобщава се, че на срещата е присъствал шефът на Министерството на отбраната. Прави впечатление обаче, че няма снимки или видеоклипове от тази среща.

След 11 март началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов също спрял да общува с журналисти.

В началото на март в Русия се заговори, че Шойгу може да е отстранен от длъжност. Бившият депутат от Държавната дума на Русия Иля Пономарьов написа на страницата си във Фейсбук вечерта на 6 март, че Шойгу е "назначен като изкупителна жертва за провалите в Украйна".

"По последни данни от Москва Шойгу е назначен за изкупителна жертва за провалите в Украйна. Сега ще се "отворят" корупцията и регистрациите в армията. В същото време конкурентът ще бъде премахнат... ", пише Пономарьов.

Освен това на 6 март 2022 г. американският журналист Джеймс Пачилео написа, че Шойгу може да извърши държавен преврат в Русия.

BREAKING: US officials suggest Putin fears Sergey Shoygu will attempt coup next week. Growing distancing between the individuals and closed-doors conversations suggest a replacement is being architected.



It is deemed probable that Shoygu will be tried for corruption and treason. pic.twitter.com/b34gwbZZdf