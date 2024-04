Руските милиционери избягаха от терористите в "Крокус": Разкрития на свързван с ФСБ източник

"Организаторът на концерта на "Пикник" беше изненадан от този факт и изпрати искане до Министерството на вътрешните работи в Красногорск с молба за въоръжена полицейска охрана. На нея беше отговорено формално, въоръжени полицаи не бяха върнати да пазят залата", твърди каналът. И уточнява – резултатът от тази кореспонденция е, че в "Крокус Сити Хол" имало само двама милиционери, на главния вход и никой по периметъра на залата.

"Служител със служебно куче от Министерството на вътрешните работи в Красногорск беше в "Крокус" и инспектира залата от 17:00 до 18:00 часа, за което беше съставен съответен протокол. След огледа залата беше затворена, а на мястото пристигнаха двама невъоръжени охранители. Един от тях, в униформа, беше уловен на видеозапис на очевидец да стои до водач на охранително куче, облечен в палто с надпис "Полиция" на гърба. Веднага след началото на стрелбата и двамата полицаи избягали заедно с цивилните", обобщава ВЧК-ОГПУ, като уточнява, че самоличността на двамата служители на реда се пази в тайна и няма данни, че те ще бъдат съдени за нещо: Имало е полиция в момента на атаката в "Крокус Сити Хол" и тя е избягала: Твърдение (ВИДЕО)

Отделно, ВЧК-ОГПУ твърди, че работещите в областната дирекция на руското МВР (Павшино), която се намира в същия комплекс сгради, където е "Крокус Сити Хол", трябвало да застъпят на дежурство в 21:00 часа московско време. Това го казал началникът им – Александър Гриценко. На всичкото отгоре, след като разбрал за атаката, Гриценко наредил на подчинените си да идат в сградата на руското МВР в Красногорск, казва ВЧК-ОГПУ. Припомняме, че атаката започна в 19:58 часа: Възстановка: Как се случи касапницата в "Крокус Сити Хол", Москва (СНИМКИ и ВИДЕО)

Часове след като атаката стана факт и бяха арестувани първите заподозрени, се появи информация с геолокализация, показваща къде се намира най-близкото поделение на руската милиция – на мерти от залата, припомнете си: Признания чрез бой: ВИДЕА с арестувани за кървавата баня в Москва и много съмнения

Сега ВЧК-ОГПУ казва, че милиционерите в Павшино са общо 26, а 20 от тях е трябвало да са на дежурство, когато стана атаката. Повечето обаче се прибрали, защото им свършил работният ден. Все пак е имало специално въоръжен оперативен дежурен, както и други служители, имало е и оръжеен арсенал на разположение. Началникът на смяната Роман Гриненко е близък приятел с началника на МВР-Красногорск Николай Жуков, обяснява ВЧК-ОГПУ. Гриненко потвърдил, че неговата смяна и на служителите му трябвало да почне в 21:00 часа.

Междувременно, чеченското опозиционно движение 1ADAT съобщи, че чеченецът Ашкаб Успанов е бил убит, след като е задържан като заподозрян за атаката в "Крокус Сити Хол". Движението казва, че той е бил жестоко бит:

❗️ Chechen Askhab Uspanov, detained on suspicion of involvement in the terrorist attack in Crocus, died in police custody from torture.



This was reported by the Chechen opposition movement 1ADAT.



According to them, numerous signs of beatings were found on his body, his ribs and… pic.twitter.com/h8EVv6iJ9D