Руските пенсионери в атака: Баба опита да запали банков клон (ВИДЕО)

След като руски пенсионер опита да запали военен комисариат и беше заловен, сега рускиня в пенсионна възраст подпали клон на "Сбербанк". Банката е под западни санкции, откакто започна войната в Украйна.

Според информацията, жената е задържана.

Именно от Татарстан излязоха две видеа, за едни и същи мобилизирани, които директно твърдят, че са ползвани за пушечно месо: Не искат да са пушечно месо: Руски викове за помощ (ВИДЕО)

A pensioner in #Tatarstan tried to set fire to a bank branch of #Sberbank.



The woman was detained. pic.twitter.com/wTd3bLETxF