Не искат да са пушечно месо: Руски викове за помощ (ВИДЕО)

Първият видеоклип е заснет от жени и майки на мобилизирани в руската армия от Татарстан. Във видеото жените се оплакват, че мъжете им са хвърлени в месомелачката в Донбас без никаква подготовка, само с лични оръжия (автомати) и без подкрепления в тежка военна техника и артилерия. Командването ги счита за пушечно месо, убедени са жените. Те търсят помощ от руско длъжностно лице.

Wives and mothers of mobilised men from Tatarstan are asking for help. Their men are thrown into assaults in Donbas without any preparation, only with assault rifles. The command regards soldiers as expendable material, telling them they are "future 200 [KIA]". pic.twitter.com/n4nhq2LQ2j