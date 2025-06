Руските ракети са демоде, Кремъл залага на нова ера и пести танкове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Сумарно, руските варианти на иранските дронове "Шахед" вече носят повече експлозиви, отколкото руските ракети – това показва ясно намерението на Путинова Русия да опустоши Украйна. "Шахед" вече е основното оръжие на режима на руския диктатор Владимир Путин за нанасяне на далекобойни удари, посочва специализираното украинско издание Defence Express. То предупреждава – Русия вече е способна да изстрелва по 300 дрона "Шахед" в рамките на само една атака. Наскоро вече се появиха оценки, включително казани и от украинския президент Володимир Зеленски, че руснаците ще могат да изстрелват по 500 такива дрона наведнъж още от тази есен.

Всеки "Шахед" има бойна глава от между 50 и 90 килограма взрив. Крилатите и балистичните ракети разполагат с бойни глави в размер на 400-500 килограма взрив, обаче "Шахед"-ите са много повече като брой от руските ракети. В атаката от 17 юни по Киев и като цяло Украйна, Русия използва 280 дрона "Шахед" и 160 дрона-примамки за украинската ПВО. Отделно, Русия изстреля 2 ракети "Кинжал" (свалени и двете), 16 ракети Х-101 (15 свалени), 4 ракети "Калибър" (нито една свалена) и 9 ракети Х-59/Х-69 (8 свалени) плюс 1 Х-31 (свалена). Но от дроновете бяха свалени общо само 239. Това означава, че руските ракети са носели експлозиви от около 12 тона, докато дроновете "Шахед" - от 14 тона - Още: Атаката по Киев: Само 6 руски ракети са пробили украинската ПВО, но тя не смогва с дроновете "Шахед"

При предишния комбиниран руски въздушен удар (9-10 юни), експлозивите, носени от "Шахед"-ите, бяха между 27,5 до 38,5 тона, докато от руските ракети – около 10 тона, добавя Defence Express. И пояснява – Русия вече не се цели в много цели при една атака, а концентрира дроновете в по-малко, дори една цел, за да претовари и пробие украинската ПВО. При около 90% ниво на сваляне на безпилотните летателни апарати, ако по една цел се изстрелят 50, то 5 преминават т.е. между 250 до 450 килограма взрив. Русия дневно произвежда около 100 дрона "Шахед", но прави по само няколко ракети. А един „Геран“ ("Шахед") струва около 193 000 долара, според оценки от 2023 година, обаче Русия вече постигна изключително кратък цикъл на производство.

В своя дневен обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) се съсредоточава да разсъждава как руската армия ползва все по-пестеливо танкове от съветската ера и значително е намалила по-масираните атаки с бронирана техника, за сметка на множество по-малки като мащаб щурмови операции, но много на брой в рамките на един участък на фронта. Като основа на заключението от ISW посочват геолокализирани видеокадри от руска атака с бронирана техника (23 превозни средства) в района на Яблоновка, по линията югозападно от Торецк към Константиновка. За тази атака Actualno.com вече писа в предишния си дневен обзор. Според украинския журналист Юрий Бутусов при нея са унищожени 15 от превозните средства – Още: Забравяме Patriot, ако САЩ ги няма, Русия атакува повече след идването на Тръмп: Зеленски пред Г-7 (ОБЗОР – ВИДЕО)

Припомняме, че на завършилата вече среща на Г-7 в Канада, канадският премиер Марк Карни обяви, че Канада ще предостави на Украйна 1,4 милиарда долара за закупуване на хеликоптери, дронове, бронирани превозни средства и боеприпаси и ще отпусне на Украйна 1,6 милиарда долара за възстановяване на щетите от руските бомбардировки. Канада предоставя на Украйна заема чрез механизма на Г-7, с които кредити се обезпечават от печалбата на замразените на Запад руски активи. Канадският външен министър Анита Ананд обяви и, че Канада налага санкции срещу 77 руски физически лица, 39 юридически лица и 201 кораба от руския сенчест флот.

Има и информация, че Украйна вече готви търг за първо находище на литий съгласно споразумението със САЩ за редкоземните минерали. Става въпрос за района Кировград.

Има видимо намаляване на интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база. На 18 юни са станали 163 бойни сблъсъка по официалните данни на украинския генщаб. Това е с 23 по-малко спрямо 17 юни. Руснаците са хвърлили 58 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 21 по-малко за денонощие, като това е пореден ден на такова намаление. От тях 19 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от около 5100 изстреляни снаряда, с около 1000 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 3269 FPV дрона "камикадзе", т.е. с 331 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 48 са спрени там според украинския генщаб. Още 20 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление, като руснаците опитват бавно да стягат обръча по цялата южна дъга на Покровск и да елиминират последните украински защитни позиции между Покровск и на юг до Велика Новоселка, по протежението на границата между Донецка и Днепропетровска област. В Курска и Сумска област е имало 29 бойни сблъсъка. По 15 руски пехотни атаки са станали в Лиманското, Торецкото и Краматорското направление. ISW отчита на база геолокализирани кадри, че село Ступочки, на 2-3 километра югозападно от Часов Яр, по пътя към Константиновка, най-вероятно вече е превзето от руската армия.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец отчита, че нито от юг на Покровск, нито от изток има някакъв значим руски пробив (линиите Новооленовка – Яблоновка, Романовка – Олександро-Калиново /източно/ и Котляровка – Муравка плюс Новоолександровка – Новониколаевка). Всъщност Машовец съобщава, че при село Хорихово украинската армия е постигнала успехи и е върнала назад руснаците, които успяха да минат в Днепропетровска област – само малки щурмови групи.

Специално за спомагателното на Покровското направление от юг Новопавловско направление, Машовец отчита – украинската армия упорито държи позиции в Богатир и не позволява руснаците да напреднат и превземат Олексеевка, която се намира на север. Ако успеят там, украинците ще трябва да отстъпят на запад и да изоставят напълно Богатир. За Олексеевка обаче инструкторът на руските отряди "Щурм Z" Святослав Голиков писа в Телеграм, че командването на руските части там нарочно преувеличава какво върши и ситуацията всъщност далеч не е толкова благоприятна за руснаците. Все още и село Комар удържа, след падането на Федоровка и Орадно – но има все повече сигнали от украински военни, че руснаците завземат нови и нови позиции в Комар. "Упорити и ожесточени боеве се водят на целия участък от Федоровка до Хорихово. Очевидно е, че противникът съсредоточава основните си усилия на прилежащите флангове на Централния и Източния фронт, опитвайки се да достигне възможно най-скоро линията Новопавловка-Поддубне и по този начин напълно да овладее Донецка област, в нейната югозападна част, от двете страни на магистралата Запорожие-Донецк", заключва украинският военен експерт – Още: Как Русия вижда мира в Украйна? Да стреляме по тях с "Орешник" (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Суми Машовец казва, че бойни действия има по цялата погранична зона. Той отчита, че минимум е превзета западната половина на Юнаковка – оттам руснаците търсят излаз на пътя към Суми, 26 километра дистанция до големия украински град. Приоритетна цел е линията Олексеевка-Андреевка с цел достигане от руската армия на границите на обширна горска зона североизточно от град Суми (за разполагане на артилерия за обстрели). За Суми популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, казва, че Новониколаевка е в руски ръце – това се твърди от доста вече дни насам, както и че украинската армия натиска в южната част на Тьоткино, Курска област, с което затруднява действията на руснаците в Суми заради натоварения южен фланг.

(КАРТА) Украинският военен телеграм канал "Офицер", поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", предупреждава, че откъм Вовчанск руснаците увеличават мащаба на по-далечни удари с дронове, по логистични центрове, важни за защитата на Купянск на юг. Разстоянието между Вовчанск и Велики Бурлук, Стари Салтив и Приколотно е само 72 километра, което по принцип не е толкова много, казва каналът.

Съгласно актуалната сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 104 дрона клас „Шахед“ и примамки по цели в Украйна. Свалени са 88, като повечето са обезвредени с електронно заглушаване – 48. В Константиновка, Донецка област, гори сградата на поредно украинско училище след руски обстрел. Руското военно министерство съобщава, че е свалило 81 дрона в периода 21:20 часа на 18 юни до 6:40 на 19 юни, като 19 са свалени над Брянска област, 17 – над Курска, 13 – на Смоленска, има и 1 свален над Московския регион. Има данни за пожар в района на летището във Волгоград, областта също беше обект на атака с дронове:

🔥 A fire broke out near the airfield in Russia’s Volgograd following a drone attack. What damage was caused is not yet known and being investigated. pic.twitter.com/OiIDMlVQHn