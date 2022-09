Руснаците готвят атаки срещу училища в окупираните територии, целят да набедят украинците

На 31 август руското министерство на отбраната направи изявление, в което предупреди, че украинските сили се готвят да обстрелват училища в окупираните Донецка, Луганска, Харковска, Херсонска и Запорожка област. Руското МО публикува списък с адресите и точните местоположения на всички училища в окупираните райони на Украйна под претекст "осигуряване на безопасността на учениците и учителите". Това изявление, заедно със списъка, може да е опит да се създадат информационни условия за три възможни сценария на действие на 1 септември.

Първият - и най-опасен - може да бъде подготовка на руските войски за организиране на атака под фалшив флаг срещу образователната инфраструктура в окупираните райони на Украйна и обвиняване на украинските въоръжени сили. Вторият сценарий, който е по-вероятен, е, че руските власти може да създават условия, които да обяснят много ниския брой на записаните и посещаващите училища, управлявани от Русия, в началото на учебната година. С нейното наближаване украинските семейства с деца все по-често напускат окупираните територии. Третият вариант е да ползват сградите на училищата като военни бази, пишат още от Института за изучаване на войната.

Освен това руските власти използват началото на новата учебна година, за да увеличат усилията си за "премахването" на украинската идентичност. Те продължават да разпространяват руски учебни материали в училищата в окупираните райони на Украйна. Подкрепяните от Русия власти от Севастопол пристигнаха в Старобилск, Луганска област, за да доставят раници и официални държавни символи на Руската федерация в местните училища.

Назначеният от Русия ръководител на Крим Сергей Аксьонов също така призова педагозите на полуострова да засилят патриотичните програми в кримските училища, а именно да учат децата за решението на руския президент Владимир Путин да проведе "специална военна операция" в Украйна. Украинското издание "Страна" съобщи, че първият урок, който ще бъде преподаден в училищата в окупираните Донецка и Луганска област, е ориентиран към статията на Путин "Историческото единство на руснаците и украинците", речите му за признаването на ДНР и ЛНР и започването на "специалната военна операция", както Кремъл нарича войната.

Преди дни кметът на Мелитопол Иван Федоров заяви, че руснаците предлагат еднократно по 10 000 рубли (165 долара), за да пуснат украинците децата си в руски училища в окупираната от руснаците украинска територия, специално Луганска област. Припомнете си тук.

Руските сили обстрелваха град Енергодар, намиращ се до АЕЦ „Запорожие“, в нощта между 31 август и 1 септември. Кметът Дмитро Орлов съобщи, че има жертви, без да дава допълнителна информация. По-късно стана ясно, че в резултат на сутрешния обстрел на Запорожката АЕЦ е спрян пети енергоблок. "Енергоатом" обяви, че аварийната защита е сработила. Резервният електропровод за захранване на собствените нужди на атомната централа е повреден.

As a result of the morning shelling at the Zaporizhzhia NPP, the 5th power unit - "Energoatom" - was shut down. The emergency protection has worked. The backup power supply line for the nuclear plant's own needs is damaged. pic.twitter.com/WgW8jUIEdX

Това се случва в деня, в който експертите на Международната агенция за ядрена енергия към ООН трябва да пристигнат в АЕЦ-а, за да гарантират сигурността му. Последните данни са, че са пристигнали в Запорожие и че руските войски блокират коридорите им към централата, опитвайки се да ги прекарат през техни маршрути.

Междувременно губернаторът на Донецка област Павло Кириленко съобщи, че след руски удари са загинали петима цивилни в няколко града, включително Бахмут и Славянск.

Според канала в Telegram на администрацията на Днепропетровска област руската артилерия е поразила Никопол, Червонохрихоровка, Зеленодолск и Великомихайловка. Загинало е 17-годишно момче, след като е докоснало невзривен снаряд, според губернатора Валентин Резниченко.

В окупирания Мариупол пък руските сили са получили разрешение да разрушат археологически обект, датиращ отпреди 5000 г. преди новата ера.

Междувременно руското министерство на отбраната и руските военни блогъри започнаха информационна кампания, в която обявиха украинската контраофанзива в Херсон за неуспешна почти веднага след нейното начало. Твърде рано е обаче да се оценява напредъкът на контранастъплението. Военни операции с подобен мащаб няма как да успеят или да се провалят за ден или седмица. Както отбеляза съветникът на президента Володимир Зеленски - Олексий Арестович, не бива да се очаква, че Киев ще постигне бързи победи срещу руските войски при контраатаката в Херсон, защото Украйна не иска да загуби твърде много войници.

The counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine is not a quick process. It could take months, - Institute for the Study of War



▪️There are not enough mechanized forces in the Armed Forces of Ukraine to quickly destroy the defense of the Russian Federation. pic.twitter.com/cgIAppPx0d