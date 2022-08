На фронта в Украйна равновесието се запазва. Русия дори не отрича за удара в Чаплино

По отношение на Бахмут най-ключово засега се очертава превземането на Соледар. Руснаците още не могат да го осъществят и за пореден ден техни атаки там и при Кодема са били спрени, сочи сутрешния доклад на Генералния щаб на Украйна. За пореден ден липсва руска пехотна атака при Северск – друга важна точка в защитната линия, чийто център е Бахмут. Иначе руският артилерийски обстрел е факт навсякъде.

При Авдеевка, след превземането на Пески няма руски напредък по-напред към града. Руските сили остават на десетина километра от най-силната украинска позиция в тил на град Донецк. Няма и руски напредък що се отнася до Вухледар.

В Херсонска област също няма нови завзети от руснаците територии. Отблъсната е руска атака при Благодатно, което е важна точка за евентуална атака срещу украинския мост, изграден над река Ингулец, през които украинската армия разгръща операциите си в Херсонска област. Руската армия е обстрелвала пристанищна и жилищна инфраструктура в Николаев – с ракети "Смерч" и модифицирани системи С-300.

От своя страна украинската армия съобщава за унищожени 4 руски оръжейни склада и два руски командни поста. А украински партизани са атакували руска административна сграда, за която се счита, че се ползва за подготовка за т.нар. референдум за анексиране на Запорожка и Херсонска област – за това съобщи в канала си в Телеграм кметът на Мелитопол Иван Федоров. Той призова жителите на града да се евакуират преди зимата, защото няма газ и съответно никакво отопление. Украинският център на съпротива съобщава, че руснаците предлагат еднократно по 10 000 рубли (165 долара), за да пуснат украинците децата си в руски училища в окупираната от руснаците украинска територия, специално Луганска област. Има и украински данни, че в Запорожка област не се дават социални придобивки като пенсии, ако нямаш руски паспорт.

В Харковска област руската армия е опитала атака срещу Петривка, на 15 километра североизточно от Харков, но е отстъпила бързо. Руският артилерийски обстрел основно по покрайнините на Харков не спира.

Руското военно министерство призна, че е извършило ракетния удар в Чаплино, но че с него били убити 200 украински войници. Украйна обаче съобщава за убити цивилни - дотук 25, включително 2 деца. А Аресторич коментира, че действително в града има украинска военна база, само че руският удар изобщо не е попаднал в нея.

Footage of the consequences of yesterday's missile attack on the Chaplynka railway station in the Dnipropetrovsk region Recall that 25 people died as a result of the arrival pic.twitter.com/A8Tf3Xrv9M

"We were in the house, and he was thrown here. No one knew that he was lying here!" - says the father of the 11-year-old boy who died as a result of a rocket attack on the village of Chaplynka. pic.twitter.com/q4tVJglmb9