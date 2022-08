Украйна удря важни мостове в Херсон, Путин праща на фронта още неопитни войници

Украински военни представители потвърждават, че украинските сили са унищожили руски понтонен фериботен преход в Лвове, на около 16 км западно от Нова Каховка - на десния бряг на река Днепър. Украински и руски източници съобщиха също, че украинските сили са поразили понтонен преход, изграден от баржи, в близост до Антоновския мост. След тежките удари по ключовия мост руските сили продължават да използват фериботи, за да прехвърлят ежедневно ограничено количество военно оборудване по река Днепър, според сателитни снимки.

Другата важна новина от фронта е, че руските сили продължават да реагират и да променят позициите си в Южна Украйна, вероятно както в отговор на продължаващата контраофанзива на Киев, така и в подготовка за по-мащабни украински контраатаки на изток.

Генералният щаб на украинската армия съобщава, че руските сили разполагат елементи от новосформирания 3-ти армейски корпус (поне отчасти съставен от неопитни доброволци), за да подсилят пренебрегнатите руски позиции в Харковска и Запорожка област. Разполагането на 3-ти армейски корпус може да означава, че руснаците се стремят да възстановят бойната си мощ, за да я използват в настъпателните операции около град Донецк или в отбранителните операции в Херсон, като заменят опитните войски с неопитни и слабо обучени доброволчески части.

Войниците от 3-ти армейски корпус са напуснали Москва преди 24 август, според британското разузнаване. То съобщава, че операционната ефективност на тези сили не е известна. Твърде вероятно е тези доброволчески батальони да изпитват недостиг на човешки ресурс, а освен това са провели кратка подготовка.

Руските сили продължават да прехвърлят големи конвои с военно оборудване от Крим и Мелитопол. Кметът на Мелитопол Иван Фьодоров отбеляза, че вражеските войски са открили около пет военни бази и казарми в града и вероятно ще продължат да подготвят отбранителни съоръжения около Мелитопол предвид стратегически важния ГКПП между Ростовска област и Южна Украйна.

Украинското южно оперативно командване съобщи, че руските сили в Херсонска област се опитват да извършват ротации на войски, вероятно в опит да укрепят някои уязвими позиции.

Новината оттам е, че украинската артилерия е ударила 4 руски контролни пункта - отново са обстреляни Антоновският автомобилен мост и Антоновският жп мост над Днепър, както и Даривский мост край Херсон, над река Инхулец.

В областта е имало мощни експлозии. Ръководителят на военната администрация в Берислав (обл. Херсон) Володимир Литвинов съобщава, че украинците са обстрелвали гаражи около кметството, вероятно използвани като военни пунктове от руснаците. Операционното командване „Юг“ докладва и за убити 117 руски войници и разбити над 30 единици военно оборудване, включително 9 танка Т-72 и три системи за залпов огън „Град“.

It looks like Russia has recently installed radar reflectors next to the Nova Kakhovka hydroelectric dam. But as the large explosion visible in the same image shows, this does not seem to prevent Ukraine from precisely targeting the bridge. pic.twitter.com/KfQ7R2FQpo