Руснаците губят и при Бахмут, украински пробив в Луганска област подлуди Кадиров

Изключително показателно, че нещата по линията Сватово – Кремена не вървят добре за руснаците, е поредната критика в Телеграм на чеченския лидер Рамзан Кадиров срещу генерал Александър Лапин. Лапин отговаря за защитата на линията, а Кадиров пита къде всъщност е той и как така е позволено на украинците да минат без бой при Терно, Торско и Ямполовка. Кадиров дори изрично пише, че "се повтаря ситуацията с Лиман" (там руснаците бяха разбити само за ден-два) и че има много случаи на дезертьорство, като според чеченския лидер Лапин ще загуби Сватово.

Освен това, според украинските данни в района на Бахмут през изминалото денонощие не е имало руска пехотна атака, а само артилерийски обстрел. Това подсказва, че ЧВК Вагнер не са в добра форма, но още по-голямото доказателство е украинското съобщение за избити 300 руски военни с удар при Майорск – една от важните точки за защита на района на Бахмут.

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) специално набляга именно на това, че при Бахмут руснаците не могат да постигнат нищо – специално защото там са силите на ЧВК Вагнер, чийто имидж руската военна пропаганда постоянно помпа. ISW припомня, че още на 24 октомври украинците си върнаха завода за производство на цимент в покрайнините на Бахмут (геолокализирани кадри), като това стана при операция, проведена в рамките на 48 часа, докато "вагнеровците" воюваха два месеца, за да стъпят там.

Visual confirmation that that the concrete plant in Bakhmut was liberated. More than 2 months of fighting and dying for Putin’s Wagnerites, and lost in within 48h. #Bakhmut #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/6cjHKEyX3l — (((Tendar))) (@Tendar) October 24, 2022

Ukrainian defenders in #Bakhmut hand out food and sweets to children



Note that the military give sweets and food to the girls separately. Apparently, the #Ukrainian defenders decided to give the children what they had in their backpacks.



💙💛 pic.twitter.com/TkjwEd6QQa — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2022

Що се отнася до Херсонска област, Генералният щаб на украинската армия съобщава за подготовка на руснаците да водят улични боеве в Берислав. Там, според украинските данни, руснаците се преобличат в цивилни дрехи и се установяват в изоставени жилища. По украински данни, на западния бряг на Денпър са пристигнали 1000 новомобилизирани руски войници, които се разпределят по места, включително в Берислав. През изминалото денонощие в Берислав са взривени два руски оръжейни склада, убити са 44 руснаци, казват украинците. Руснаците вадят и оборудването от болниците в Херсон, както и се вземат лекарствата, добавят от украинския щаб, а говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк заяви, че руските сили се готвят усилено за улични боеве в Херсон. Украинските партизани обаче също са се активизирали и са ударили успешно руски патрул в полицейски участък в Херсон.

ОЩЕ: Оценка на британското разузнаване подсказва, че руската армия е разбрала колко е жалка на фронта в Украйна