Рюте след разговор с Тръмп: САЩ и НАТО стават по-силни

"САЩ и НАТО стават по-силни. Съюзниците в НАТО бързо предприемат действия за повече инвестиции в отбраната. Обявени са големи увеличения и други ще последват." Това написа в социалната мрежа Х след разговор с Доналд Тръмп генералният секретар на НАТО Марк Рюте. "Относно Украйна, съюзниците подготвят милиарди повече в помощ + вноски за гаранции за сигурност", посочи още той. "Страхотно е да говоря с Доналд Тръмп", пише още Рюте. Още: Тръмп: Украйна може да забрави за НАТО, Европа трябва да даде гаранции за сигурност

По-рано тази седмица по повод навършването на третата година от началото на войната в Украйна генералният секретар посочи, че е необходим допълнителен натиск за постигането на траен мир. Европейските съюзници в НАТО желаят да дадат своя дял, включително със силни гаранции за сигурността и допълнителна финансова помощ, уточни Рюте.

Тръмп вчера заяви, че европейците, а не САЩ, трябва да дадат на Украйна гаранции за сигурност като част от плана за разрешаване на конфликта с Русия. На първото правителствено заседание Тръмп каза още, че се надява скоро да се срещне лично с руския президент Владимир Путин в опит за постигане на споразумение за уреждане на конфликта в Украйна, който започна след пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Той отказа да разкрие подробности какви отстъпки ще поиска да направят двете страни, но подчерта, че позицията на правителството му е, че амбициите на Украйна да се присъедини към западния военен съюз не са разумни. „НАТО – можете да забравите за него", каза Тръмп: „Смятам, че това вероятно е причината, заради която започна всичко това“, добави той.

Great to talk with @realDonaldTrump

US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.

On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD