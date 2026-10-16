С дронове с изкуствен интелект: Украйна може да отприщи ада в небето над Русия

Нови специализирани дронове, управлявани от изкуствен интелект, биха могли да бъдат използвани в по-агресивна ударна кампания срещу цели на руска територия. Това посочва Саймън Шустер в материал за The Atlantic. Както припомня Шустер, от 8 октомври насам са били ударени най-малко четири руски центъра за данни, а миналата седмица руските власти бяха принудени да отменят едновременно 345 полета от московските летища поради атака с дрон.

В тази връзка, според журналиста, двама украински „архитекти“ на тази въздушна кампания срещу Руската федерация съобщиха, че това е „само началото“. Както отбелязва той, Украйна в момента използва дронове с голям обсег изключително за блокиране на руското въздушно пространство около летищата, без да ги удря директно. По време на един инцидент този уикенд, отломки от свален украински дрон са паднали на летището в Сочи, причинявайки пожар в административната сграда.

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Зеленски все още не е упълномощил военните си да изпълнят първоначалния план за тайната „Операция M&Ms“, която е предназначена да приложи много по-агресивна тактика. „Според разработчиците на плана, по-амбициозна версия включва използването на дронове, управлявани от изкуствен интелект, за заобикаляне на руската противовъздушна отбрана и поразяване на летища в Москва и други градове“, разказва Шустер. Той отбеляза, че един от авторите на плана е добавил, че тези дронове скоро ще бъдат произведени в голям мащаб.

Позицията на Тръмп

Въпреки че Тръмп се намеси, за да осигури доставките на руско дизелово гориво, той не каза нищо за скорошните атаки срещу руски летища и центрове за данни. Всъщност, когато за първи път призова Зеленски миналия месец да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, той смекчи искането си, намеквайки за възможността за атаки срещу други цели. „Има много други цели там“, подчерта тогава Тръмп.

Междувременно, откакто Украйна започна операция M&Ms миналия месец, Русия засили бомбардировките си срещу украински цивилни, като редовно нанася дневни удари по жилищни сгради, училища и образователни институции.

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Както отбелязва Шустър, на този етап от войната ескалацията има двоен ефект. „Без значение какви нови оръжия и тактики използва Украйна, Русия винаги може да отговори с по-голяма бруталност. Тръмп вече не изглежда заинтересован да прекрати тази вълна от насилие. Той промени позицията си от посредник между враждуващите страни към посредник с руснаците, оставяйки Зеленски с тежък избор: да приеме исканията на Тръмп и Путин за прекратяване на войната при условията на Русия или да намери нови начини за продължаване на борбата, със или без американска подкрепа“, категоричен е Шустер.

Повече за операцията

Както отбелязва журналистът, по-рано тази година, когато украинските власти за първи път предложиха плана с „M&Ms“ на Зеленски, украинският президент го сметна за твърде опасен. Операцията включваше изстрелването на до хиляда дрона дневно на московските летища, което би нарушило операциите на гражданската авиация. Зеленски упълномощи тогавашния украински министър на отбраната Михайло Федоров да продължи разработването на дроновете, задвижвани от изкуствен интелект, необходими за операцията.

Въпреки това, както съобщиха двама от инициаторите на плана, Зеленски стриктно е контролирал разполагането на тези дронове, настоявайки Федоров да минимизира рисковете за пътниците. Според Шустер, първото споменаване на тази операция през август е предизвикало разгорещен дебат относно чисто моралните й измерения. Мнозина в Украйна и нейните западни съюзници отбелязаха, че Русия не е проявявала никакви угризения относно бомбардирането на невинни хора.

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„Несправедливо е, когато едната страна нарушава всички правила на войната, докато другата страна се въздържа“, казал високопоставен служител в коментар за колебанието на Зеленски да прибегне до операцията.

Един от инициаторите на плана съобщи, че общественият натиск е повлиял на решението на Зеленски да обяви началото на въздушна кампания на 1 септември, предупреждавайки авиопревозвачите и всички държави, че руското небе става опасно. В онзи момент Украйна нямаше средства да действа по плана. Военните не разполагаха с огромния флот от специализирани дронове, необходими за затваряне на небето близо до московските летища за продължителен период.

В отговор на съобщението на Зеленски, само един чуждестранен превозвач за кратко спря полетите до Москва: Air Tanzania. Големи превозвачи като Emirates и Flydubai продължиха да летят. „Не продължихме да разглеждаме този въпрос“, каза разочаровано един украински служител.

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Вторият инициатор на плана съобщи, че украинските производители на оръжие все още разработват флотилия от специализирани дронове, предназначени да използват технология за изкуствен интелект, за да сравняват карти, да идентифицират цели и да решават кога да ударят. Той добави, че Украйна за първи път използва този нов тип дрон в средата на септември, когато няколко от тях извършиха удари по окупираната част от Донецка област. Тези дронове не са използвани в голям мащаб срещу руски летища. Вместо това, украинските военни използваха други видове оръжия, за да постигнат подобен ефект.

Освен това, вместо да атакува директно летищата, е достатъчно само да се появи дрон в небето над Москва, за да принуди руските власти да отменят полети или да затворят писти, докато заплахата отмине. Един от съветниците на Зеленски нарече това „страничен ефект“.

Самият украински президент предпочита този подход, защото той не включва удари по граждански самолети. „Това би било пиратство. Президентът не иска да позволи това“, каза съветник, участвал в операцията с M&Ms.

План за блокиране на руската авиация

През август, стана известно, че операцията, в която Украйна планираше да използва дронове, задвижвани от изкуствен интелект, за масирани атаки срещу московски летища, за да принуди Владимир Путин да седне на масата за преговори, е била спряна по две причини.

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На 1 септември Зеленски се обърна към международни партньори и авиокомпании, извършващи полети до руски градове, с предупреждение, че Украйна започва кампания за блокиране на руското въздушно пространство. Междувременно, на 9 октомври започнаха да се появяват публикации в социалните мрежи, показващи началото на блокирането на руски летища. На този ден и четирите московски летища спряха или отмениха полети.