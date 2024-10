Самолет се отклони от пътя заради пътник, създавал смущения

Полет на Air New Zealand беше принуден да се отклони в сряда сутринта, след като пътник предизвика смущения, съобщи The Associated Press, позовавайки се на съобщение на авиокомпанията.

Какво е станало?

Полетът излетял от Пърт, Австралия до Оукланд, Нова Зеландия. Вместо това полетът кацнал в австралийския град Мелбърн, където полицейски служители чакали самолета. Полетът е продължил за Оукланд след 90-минутно закъснение, се казва в изявление на авиокомпанията.

Превозвачът не даде повече подробности за епизода.

„Нашият екипаж се справи добре с инцидента, но инциденти като този са тревожни за нашите клиенти и ние имаме нулева толерантност към подобно поведение на нашите самолети“, каза говорител на авиокомпанията Дейвид Морган.

Случаите зачестяват

Инцидентът дойде по-малко от седмица, след като друг полет на Air New Zealand беше задържан на пистата за два часа преди да пристигне на местоназначението си в Сидни. Тогава авиокомпанията нарече случилото се инцидент със сигурността, а местни новинарски издания съобщиха, че е имало бомбена заплаха.

Австралийската федерална полиция обаче заяви, в събота, че "няма заплаха за общността".