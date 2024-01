Самолетите на руските авиокомпании не спират с повредите - двигателите отказват и застрашават животи (ВИДЕО)

Сутринта на 29 януари самолет Airbus A-320, изпълняващ полет от Омск, се приземи на московското летище Домодедово с повреден десен двигател, съобщи каналът Aviaincident. На борда е имало повече от 170 души. Машината е спряна от по-нататъшни полети.

❗️ The Russian air fleet continues to turn into a wrecked metal scrap. Three airplanes of Russia's largest private airline suffered engine failures during a flight



An Airbus A-320 with 170 people on board, flying from Omsk, landed in Moscow with a failed engine. Two more Boeing… pic.twitter.com/G8ljsljU7b