Четирима от катастрофиралия руски самолет са оцелели? (ВИДЕО)

Първоначално се смяташе, че всички шестима пътници са загинали.

Още: Руски самолет, превозващ пациент, се разби в Афганистан, 6-ма са загинали? (ВИДЕО и СНИМКИ)

Хан Мохамад, ръководител на канцеларията на управителя в провинцията, заяви, че четиримата оцелели пътници в момента са при представители на талибанското управление. Забихула Амири, говорител на провинция Бадахшан, потвърди смъртни случаи, както и броя на оцелелите.

По-рано представители на Афганистан казаха, че изпращат екип в отдалечения планински район, където полицията получи сигнал за самолетна катастрофа.

The first footage of survivors of a Russian plane crash in Afghanistan. https://t.co/ES3si2n3HG pic.twitter.com/LMhpopx2WA