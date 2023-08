Гняв и закани: Руски войници се оплакват, че нямат заплати (ВИДЕО)

Първият клип е от 9 август и може да бъде видян ако имате регистрация в Телеграм. В него войници от 144-та бригада на руските ракетно-зенитни войски казват директно следното: "Ако на 11 август няма представител (на руското военно министерство), напускаме тази част и се връщаме. Чакайте ни на площада". Военните са от Карачаево-Черкезия, като сега са базирани в Крим. Те казват, че са им обещани заплати от по 195 000 рубли на месец на човек, но вземат по 8000 – 10 000 рубли, само някои на щат вземат повече – 30 000 рубли.

Вече трети месец проблемът със заплатите не е решен, казват руските военни от тази част. "Очакваме нашия представител тук, в Крим, с адвокат. Нека дойдат и да го разберат. Ако в сряда няма адвокат и представител на президента на Карачаево-Черкеската република (бел. ред. - Рашид Бориспиевич Темзеров), всички бойци, които са тук от този регион, ще бъдат в републиката на площада. И там ще има роднини. И този въпрос ще бъде повдигнат вече там. Ако Министерството на отбраната не може да плати тези пари, тогава, драги Рашид Бориспиевич, вие ни платете, за да живеят нашите семейства. Не можем да издържаме семейства с 30 000 рубли", обясняват военните.

Руски доброволци от Оренбургска област също се жалват, че не им се плащат. Те се обърнаха директно към губернатора на областта и напомниха, че тя е най-богатата в Русия на ресурси - "има нефт, газ, каквото искате", но няма пари за заплати на военните. Военните търсят помощ от всички възможни отговорни руски държавни органи.

"Всички имаме деца и внуци. Ние не можем да платим за общински апартамент, за ток, за газ, защото нашият губернатор смята, че той има нужда от парите, не ние, не нашите семейства. Скоро има избори (бел. ред. - на 10 септември са местните избори в Руската федерация), пак ще го изберат. Мисля, че той изобщо не ни е нужен в региона, дори и близо до региона. И всички ще ме подкрепят", казва говорещият представител на руските доброволци. Той уточнява, че говори от името на мъже, които са на възраст поне 45 години и нагоре и са дошли „да защитават честта на родината си“ (ВИДЕО в ASTRA).

