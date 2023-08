Брутално ефективно: Разстрел на руски танк с гранатомет (ВИДЕО)

Какво обаче се случва с руската военна техника? Всекидневно, украинският генщаб докладва за двуцифрено число унищожени руски артилерийски системи (гаубици и оръдия). За 31 юли например са 23, унищожени са и 17 бронирани машини както и 5 танка, според украинските данни.

Пример как се унищожава руски танк има от Бахмут. Там бойци на 93-та механизирана бригада "Холодний Яр" буквално разстреляха руски танк с гранатомет. За тази бригада Forbes писа материал, в която я обрисува като "една от най-брутално ефективните". Тя е своеобразен отговор на ЧВК Вагнер.

Fighters of the 93rd brigade of the Armed Forces of Ukraine are taking out an immobilized Russian tank pic.twitter.com/cWlMt0HYnq