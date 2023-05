САЩ и Чехия подписаха споразумение за сътрудничество в отбраната (ВИДЕО)

По време на срещата е подписано Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната за укрепване на оперативната съвместимост, укрепване на НАТО и напредък на трансатлантическата сигурност.

"Обсъдихме също лидерството на Украйна и Чехия на източния фланг на НАТО", написа Остин. ОЩЕ: Чехия готова да даде на Украйна изтребители Ел-159

I was pleased to meet with Czech Republic’s MOD @jana_cernochova and sign the Defense Cooperation Agreement to bolster interoperability, strengthen NATO, and advance Transatlantic security.



We also discussed Ukraine and Czech leadership on NATO’s Eastern Flank. #WeAreNATO. pic.twitter.com/BMGJ2Z6b9z