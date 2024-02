САЩ обещаха изненади за Путин: Какво порази Украйна в Крим (ВИДЕО)

"Тази вечер си тръгвам от Киев с още по-голям ентусиазъм за единство и резултати, за 2024 г. и нейното абсолютно стратегическо значение за Украйна. Тръгвам си и с по-голяма увереност, че докато Украйна укрепва отбраната си, за Путин ще има някои големи изненади на бойното поле, а Украйна ще има някои големи успехи", каза Нюланд. Виктория Нюланд добави и, че украинската армия е нанесла "огромни щети на сухопътните сили на Путин" и на Руския черноморски флот. Думите ѝ са окуражителна реторика, но тя идва на фона на продължаващата блокада на американския военен пакет от 61 млрд. долара за Украйна (републиканците и демократите не могат да се разберат в Конгреса), а Bloomberg публикува твърдение, че ЕС ще достави само 600 000 снаряда на Украйна до 1 март – дотогава ЕС беше обещал 1 000 000 снаряда за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Името на Нюланд е свързано от много години с темата за Украйна и много често руската пропаганда използва зам.-държавния секретар на САЩ като плашило, включително с прословутата тема за биолабораториите: Американският помощник-държавен секретар ругае ЕС?

US Deputy Secretary of State Victoria Nuland confirmed that US supplied GLSDB are already on its way to the front.



"The US continues to provide Ukraine with support, including new investments, new weapons systems, such as Small Diameter Bombs (GLSDB) which are already going to… pic.twitter.com/olmbD09Jji — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2024

Думите на Нюланд дойдоха на фона на предизборна среща на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин на предизборна среща – че Русия ще трябва да създаде "демилитаризирана, санитарна зона" в Украйна, за да не позволява на повечето оръжия на украинската армия да достигат цели на руска територия, включително окупираните от руснаците украински земи. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) посочва, че Путин включва втория най-голям украински град Харков в "демилитаризираната си зона".

Първата обещана изненада от Нюланд – летище "Белбек"?

Точно когато Нюланд дойде в Украйна, в късния следобед на вчерашната сряда Украйна нанесе масиран удар в Крим. Основната цел – военното летище "Белбек". От украинска страна лично командващият украинските ВВС генерал Микола Олещук загатна за успешен удар, от руска страна обявиха, че са свалили 20 украински ракети: ВИДЕО с взрив в Крим: Командващият украинските ВВС обяви успешен удар

Малко неща обаче може да бъдат скрити от очите на съвременните технологии. Вече има снимки, които хвърлят повече светлина какво се е случило на летище "Белбек". Поразени са една от радарните станции на летището, както и парк с моторни превозни средства:

В един от най-клюкарските телеграм канали "Кремлевская табакерка" излезе информация, че са поразени 3 руски военни самолета и са убити 12 руски военни, ранени още 10. Поразени са два Су-27 и един Су-30, като единият бил на практика унищожен, другите можело да се ремонтират. Каналът говори, че Украйна е изстреляла 24 ракети, като 5 са преодолели руската ПВО. "Кремлевская табакерка" обаче не е считана за достоверен източник на информация и макар да се представя за руски източник, в Русия твърдят, че това е украинска информационна провокация.

Междувременно говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк потвърди, че в Черно море Русия вече е пратила на бойно дежурство плавателни съдове, които могат да носят общо 16 ракети с морско базиране "Калибър". Сред дежурящите са две фрегати. Русия не е изстрелвала ракети „Калибър“ по Украйна от септември, 2023 година насам.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Сутрешната сводка на украинския генщаб показва, че има понижение на интензивността на боевете – 66 бойни сблъсъка по целия фронт за изминалото денонощие, след като предишното бяха 88. На-горещо си остава при Авдеевка – 19 отбити руски пехотни атаки, след това е направлението "Маринка" (Григоровка и Новомихайловка, югозападни предградия на град Донецк, Авдеевка е северозападно) – там има 10 отбити руски пехотни атаки. В направлението Лиман, по линията Терно – Ямполовка – Торско (15-тина километра западно от Кремена) има 9 отбити руски пехотни атаки, при Синковка (на 8-9 километра североизточно от Купянск) са спрени 6 руски пехотни атаки.

Специално за Авдеевка, която си остава точката, фокусираща най-голямо внимание на фронта в Украйна в момента, Путин обяви, че руската армия вече завладяла 19 сгради. Думите на руския диктатор касаят югоизточната част на Авдеевка. В сутрешния обзор на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов, който е награждаван от Путин, пише, че в момента боевете при Авдеевка са съсредоточени в югоизточния сектор, при почивния комплекс "Царски лов", като описва положението като паритет – украинците контраатакуват, руснаците се мъчат да удържат малкото взети позици в тази крайна градска част на Авдеевка. Естонският блогър WarTranslated прилага публикации от два други руски пропагандни телеграм канала - "Военкор" пише, че е много рано да се говори за явни руски успехи при Авдеевка, като специално за "Царски лов" използваният език е "нашите части героично удържат позиции" т.е. явен сигнал, че руснаците не напредват така, както на най-яростните руски пропагандисти им се иска. "Северен вятър" добавя мрачни краски специално за "Царски лов" - че се вдига пропаганден шум по руските телевизии и няма нищо общо с реалността "кръв, жертви, глупости", без позициите там да са свързани с други руски позиции в единен укрепен фронт: Омазани до ушите, руснаците бяха посрещнати от украински дронове: Ключов епизод в битката за Авдеевка (ВИДЕО)

Put down the sound before you start watching. A destroyed Russian T-80BVM including big explosions in the Avdiivka direction by the 110th Mechanized Brigade. pic.twitter.com/HZTa8mHsG2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2024

При Новомихайловка обаче има новини – геолокализирани видеокадри показват как голяма руска атака с бронирана техника е била размазана от украинците, на 7 километра югозападно от селището. Руснаците са загубили десетина бронирани превозни средства – танкове и бронетранспортьори. Показателно е как Пегов пише за този сектор – руската армия се стреми да настъпи в южните покрайни на Новомихайловка, атакува и от североизток, без да коментира резултатът:

Yesterday, the 72nd mechanized brigade repelled a big Russian mechanized attack and destroyed 3 T-72 tanks, 7 MT-LB's and 1 BMP.



Russian greatness 🫠 pic.twitter.com/oOpcU1qrfi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2024

Що се отнася до останалите сектори на фронта, и Пегов, но и популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, признават, че няма никакво развитие. Пегов и "Рибар" пишат само за превзети единични позиции на руснаците при Терно и Синковка, в направленията към Лиман и Купянск, което не оказва съществено влияние на цялостната ситуация. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке продължава с периодично бомбастичните си твърдения за Украйна - на фона на кадри с атака от хеликоптери той жали как украинците нямали оръжие, с което да ги свалят: Русия не успя да пусне свой Интернет, нов военен фонд на ЕС за Украйна още е под въпрос (ВИДЕО)

Интересни видеокадри има и от Бахмут – руснаците продължават с опитите да пречупят линията Ивановско – Клещеевка (5-7 километра запад-югозапад-юг от Бахмут), геолокализирани кадри с точно попадение право в руски бронетранспортьор при Ивановско показват какъв е резултатът засега от тези опити:

На източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от реката) има непотвърдени данни за украински напредък. Говорителят на украинското командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк коментира, че 70% от атакуващите в района руски части са претърпели загуби и че руснаците опитват да увеличат употребата на дронове до 70 на ден (FPV дронове, управявани с видеоконтрол), но украинците свалят поне половината от тях с леко стрелково оръжие и със системи за електронно заглушаване.

Вчера, 31 януари, беше извършена голяма размяна на военнопленници. Долното видео за значението ѝ е показателно: Русия и Украйна разменят военнопленници: 207 украинци се прибраха у дома (СНИМКИ и ВИДЕО)