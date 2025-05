САЩ рязко смениха позицията си за войната. Русия обеща отмъщение срещу Украйна и провокира НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

САЩ рязко промениха позицията си относно случващото се в Украйна, като осъдиха "продължаващата брутална война на Русия" в съвместно комюнике след срещата на върха на финансовите министри от Г-7 в Канада. Изявлението бележи значителен обрат в политиката на администрацията на Доналд Тръмп, която преди това избягваше да хвърля пряка вина за войната върху Москва - републиканецът дори нападаше Володимир Зеленски, че носи отговорност, както и предшественика си Джо Байдън. Преди да бъде пуснато комюникето се появи информация на Politico, че САЩ няма да нарекат "незаконно" пълномащабното нахлуване на руските сили и че няма да се ангажират с "продължителна подкрепа" за Киев.

Още: "Не е мой проблем": Тръмп е против изявление на Г-7 за продължаваща подкрепа към Украйна

"Осъждаме продължаващата брутална война на Русия срещу Украйна и изразяваме уважението си към огромната устойчивост на украинския народ и икономика", се казва в изявлението, което беше подкрепено от финансовите министри на Г-7, включително от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент.

За първи път след избирането на Тръмп Белият дом повтори реториката, която преди това използваха съюзниците на САЩ в Европа. В документа, цитиран от The Telegraph, се отбелязва също, че "Г-7 остава ангажирана с непоколебима подкрепа за Украйна в защитата на нейната териториална цялост и право на съществуване, както и на нейната свобода, суверенитет и независимост по пътя към справедлив и траен мир".

Позицията е в рязък контраст с предишни изявления на Вашингтон, които наричаха войната "криза" и включваха мирен план, който изискваше териториални отстъпки от страна на Украйна спрямо Русия.

Още: Тръмп признал пред Европа: Путин не е готов да спре войната в Украйна

Мирни преговори

Киев работи по евентуална среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин, съобщи украинският външен министър Андрий Сибиха пред журналисти, след като стопанинът на Кремъл отказа да се появи в Истанбул по покана на Зеленски. Според Сибиха стратегията на Москва е да изтегли САЩ от мирните преговори - нещо, което се видя в изявлението на Тръмп след телефонния му разговор с Путин, а именно, че Русия и Украйна трябвало да преговарят сами.

"Имаме нужда от американско участие, приветстваме мирните усилия на САЩ и президента Тръмп. Не може да има условия за продължаване на срещата в Турция. Там беше постигнато ясно споразумение, ако се премахнат всички псевдоисторически лекции, които бяха изнесени от руската делегация", посочи украинският топ дипломат. Министърът припомни, че страните се споразумяха за размяна на военнопленници - изпълнението вече започна. Сега Украйна чака Москва да ѝ предостави своето виждане за бъдещото безусловно примирие. Подобен документ се подготвя и в Киев: Най-голямата размяна на военнопленници между Русия и Украйна е факт: Какво стана във фаза №1? (СНИМКИ).

Третата точка е работата по лична среща между Зеленски и Путин. "Допускаме, че тази среща може да бъде в разширен формат. Много бихме искали към нея да се присъедини и президентът Тръмп. И винаги настояваме, че Европа трябва да бъде на масата на евентуалните бъдещи преговори", отбеляза Сибиха.

На въпроса дали Украйна разглежда Ватикана като място за провеждане на мирни преговори, ръководителят на Министерството на външните работи на Украйна отговори утвърдително, цитиран от УНИАН: Кремъл не иска Ватикана в мирните преговори заради руския патриарх и потенциален арест.

Руските искания: Без прозападни правителства в Киев

Тези думи идват след обявения от Путин "меморандум" за бъдещ мирен договор, по който трябвало да работят Киев и Москва, както и след поредните изявления, изпълнени с руски опорки за войната, на руския външен министър Сергей Лавров. Той заяви, че Зеленски не е легитимен президент и че не може с него да се подписват официални документи, защото не били проведени избори през 2024 г. Руската федерация настоява за такива, но те не могат да се проведат във военно положение според украинската Конституция - защото руската агресия не спира.

Лавров настоя, че всяко мирно споразумение трябва да включва условия, предотвратяващи "повтарянето на това, което доведе пучистите на власт чрез кървава революция", визирайки протестите на Евромайдана в Украйна през 2014 г. и Революцията на достойнството, която прогони бившия проруски президент Виктор Янукович. Така той заяви, че Москва няма да толерира никакви прозападни настроени правителства в Киев: "Русия, Украйна и Беларус - една държава": Това ни е целта, казва руски депутат (ВИДЕО).

🚨 Lavrov’s shocking statements: Russia won’t allow Ukraine — or “what’s left of it” — to live under Zelensky’s junta



Putin’s top diplomat delivered a fresh dose of Kremlin narratives today:



⚫ Expressed “concern” for Russian speakers in Ukraine

⚫ Repeated the claim that… pic.twitter.com/7q2QOcEzyD — NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2025

Москва с провокация срещу НАТО

Два руски военни самолета са заподозрени в нарушаване на въздушното пространство на Финландия, съобщи Министерството на отбраната на скандинавската страна на 23 май. "Отнасяме се сериозно към подозренията за териториално нарушение и в момента тече разследване", заяви финландският министър на отбраната Анти Хаканен. То се води от финландската гранична охрана.

Русия редовно организира провокации на източния фланг на НАТО - конкретно срещу Полша, Финландия и балтийските страни. На 22 май полски изтребители прехванаха руски бомбардировач Су-24 в международното въздушно пространство над Балтийско море. Руски самолети често летят от ексклава Калининград. Самолетите изключват транспондерите си, не подават полетни планове и не установяват контакт с регионалния контрол на въздушното движение - модел, който служителите на НАТО определят като високорисково поведение.

Финландия очаква засилено руско военно струпване по границата си, след като войната срещу Украйна приключи. Руските военни са започнали умерена подготовка, що се отнася до изграждането на инфраструктура в близост до нея, предупреждават властите в Хелзинки: The Guardian: Финландия се готви за най-лошото, Русия трупа военни сили по границата.

Финландия се присъедини към НАТО през 2023 г. след началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г. и има обща граница с Русия от 1300 км. Представители на НАТО все по-често предупреждават, че Руската федерация може да атакува източния фланг на алианса през следващите години на фона на руската война срещу Украйна.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязка промяна в интензивността на бойните действия в Украйна беше отбелязана на 23 май - за денонощието са станали 202 бойни сблъсъка, което е с цели 61 повече на дневна база, според официални украински данни. Руснаците са хвърлили 130 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е абсолютно същият брой спрямо 22 май. От тях 12 КАБ са хвърлени в Курска област - т.е. там, където още по Великден Путин обяви, че руската армия е постигнала пълна победа. Интересно е тогава защо продължават руските бомбардировки. Руският артилерийски обстрел е в мащаб почти 5900 изстреляни снаряда - пак няма разлика спрямо предходното денонощие. Няма промяна и при изстреляните от руската армия FPV дронове "камикадзе" - близо 3000, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление руските атаки са най-много – 61 за денонощие. Всички са отблъснати от украинските сили, твърди генщабът на Украйна. В спомагателното от юг Новопавловско направление окупаторите са осъществили 30 пехотни нападения. Всъщност след Покровското направление най-интензивни боеве се водят в руската Курска област и по границата с украинската Сумска област – 43 спрени руски атаки отчитат от украинската армия. В Торецкото направление е имало 21 нападения, а в Лиманското – 16. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой руски атаки.

Още: Украйна между СССР и ЕС: Нова игра на тронове със сериозна роля и на България (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какво се случва в региона на Курск, където Путин вече обяви победа? В участъка по границата украинците са се опитали да пробие в посока Тьоткино три пъти за един ден, твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". В района Рижевка-Тьоткино отрядите "Айдар" се опитали да пробият два пъти, но това се провалило, твърди източникът. Била "разпръсната" и щурмова група от 225-и отделен полк на украинските въоръжени сили. В околностите на Владимировка, а също и на украинска територия - южно от село Горнал в Сумска област, също се водят боеве. Има сражения и край село Беловиди за излизане на руските части към Юнаковка.

Руските военни блогъри твърдят, че силите на Путин напредват югоизточно от Тьоткино, а също и че украинците продължават да атакуват в посока Глушково, западно от Суджа. Това е непотрдена информация. Няма и геолокализирани кадри за руски напредък в Сумска област.

Що се отнася до Харковска област, "Два майора" твърди, че щурмовите групи на руснаците напреднали със 150 метра във Вовчанск и също така прочистили горския пояс по посока на село Вовчански Хутор. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - отчита "ограничени" офанзивни операции на руските сили в региона. Руският канал междувременно обръща внимание на Купянск, където вчера военното министерство в Москва обяви превземането на Радковка - селището е разположено на десния бряг на река Оскол, на няколко километра от северните покрайнини на Купянск, Харковска област. "Освобождаването на Радковка се дължи на близостта ѝ до пътя за Купянск - за врага ще стане още по-трудно да снабдява войските си. Подходът към града от югоизток е затруднен от терена, многобройните опити за изравняване на фронта в това направление не дават резултат. Въпреки това Купянск е сред целите, които според оценките на противника руската армия планира да постигне в резултат на лятната офанзива", посочва руският източник. Все още няма геолокализирани кадри, които да потвърждават превземането на Радковка.

Още: Нови украински оръжия са в ход - компании от Дания и Белгия със съществен принос

(КАРТА) Украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант с позивна "Алекс", пише, че след сравнително скорошните успехи на руснаците в района на Кондрашовка, северно от Купянск, те са си взели "почивка", а после пак вдигнали интензивността. Сутринта на 22 май например имало нападения с мотоциклети - общо 7, а вечерта това се повторило, но в двойно по-малък мащаб. "Транспортът беше изоставен или унищожен", допълва той.

Междувременно украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов пише: "Купянск, както и Покровск, постепенно се приближава към "логистична пропаст", а най-големият проблем са FPV дроновете на противника".

Има потвърждение, че руските сили наскоро са превзели Одрадно, югозападно от Курахово - в Новопавловското направление. Руски блогъри приписват превземането на селището на 36-а отделна мотострелкова бригада. Селото се намира в посока Богатир-Комар. Според руски данни украинците контраатакуват с бронирани машини, но нямало резултат - руснаците продължавали настъплението към Комар, Зелено поле и Новопол. "Водят се ожесточени боеве", пише "Два майора".

Война на дронове

През изминалата нощ руснаците са засилили и атаките с безпилотни летателни апарати срещу Украйна. Според украинските ВВС са били свалени 245 от 250 дрона - "Шахед" и дронове примамки, които са били изстреляни от силите на Путин. От тях 128 са унищожени с ПВО, а 117 - чрез електронно заглушаване. Русия е атакувала и с 14 балистични ракети "Искандер-М" или севернокорейски KN-23. От тях ВВС на украинската армия са успели да свалят 6. Киевска, Днепропетровска, Одеска, Харковска, Донецка и Запорожка област са били засегнати от нападенията.

В Киев щетите са най-осезаеми: Киев е опожарен след руски комбиниран въздушен удар (ВИДЕО).

Министерството на външните работи на Русия вече заплаши с "пропорционален отговор" на последните украински удари с безпилотни самолети на нейна територия, като заяви, че бъдещите цели ще бъдат "изключително военни обекти и съоръжения на отбранителната промишленост". Според "Два майора" в Киев били поразени съоръженията на завода "Антонов", където се произвеждат безпилотни самолети - уж имало "сериозни повреди".

Припомняме, че Украйна подпали Русия в последните дни, включително столицата Москва и няколко важни за военната промишленост на Путин заводи: 1177 дрона за 60 часа: Русия официално призна смъртоносния украински дъжд (ВИДЕО).

През изминалата нощ и сутринта на 24 май системите за предупреждение за противовъздушна отбрана на Русия са "унищожили" 94 украински дрона, твърди руското военно министерство. От тях 64 са над Белгородска област, 24 - над Брянска област, по два - над Курска и Липецка област, по един - над Воронежка и Тулска област.

В производство вече е влязъл нов украински ударен дрон - "Батяр", който може да прелети над 800 км. Този 16-килограмов безпилотен летателен апарат с бензинов двигател носи 18-килограмова бойна глава във версията си с голям обсег на действие.

🛩️ A closer look at Ukraine’s new 'Batyar' drone — bearing notable similarities to the Russian Shahed. https://t.co/pHrX8MykH3 pic.twitter.com/5ZrCWYnP4f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 23, 2025

Той може да служи като дрон "камикадзе", бомбардировач или примамка. Дори когато е повреден, той запазва курса си при стръмно пикиране, което осигурява точно насочване.

The Ukrainian "Batyar" drone has a range exceeding 800 km and carries an 18 kg warhead. It can serve as a kamikaze drone, bomber, or decoy. Even when damaged, it maintains its course in a steep dive, ensuring precise targeting. Source: Militrarnyi. pic.twitter.com/4AfsY6TIeV — WarTranslated (@wartranslated) May 23, 2025

А ето как усраинската армия използва ПВО система MIM-23 HAWK:

MIM-23 HAWK air defense systems in use by the Ukrainian Air Command 'West'. pic.twitter.com/WeE67Z8rAJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 23, 2025