Украйна между СССР и ЕС: Нова игра на тронове със сериозна роля и на България (ОБЗОР - ВИДЕО)

Да, това е началото, междинна фаза – тези думи на генерал Андрей Мордвичев и то на въпрос на известния руски телевизионен водещ Владимир Соловьов в ефира на руската телевизия "Първи канал", касаещ войната в Украйна и какво представлява тази война. Мордвичев казва нещо много важно, което всеки, следящ по-изкъсо войната, вече е видял – има един куп идеолози и патриоти в Русия, които няма да се успокоят лесно с тази война. Припомнянето на казаното от Мордвичев идва в момент, в който и Кремъл потвърди, че той е новият командващ руските сухопътни сили:

⚡️⚡️Russian General Mordvichev Warns Ukraine War Is Just the Beginning — Europe Next in Kremlin’s Sights



The new commander of the Russian Ground Forces, Colonel General Andrey Mordvichev, openly stated two years ago that the war in Ukraine is an "intermediate stage" before a… pic.twitter.com/DxdusUF8pH — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2025

Думите на Мордвичев са ясно напомняне на очевидното – под ръководството на Владимир Путин, Русия се превърна във военна икономика. Войната е това, което в момента определя живота на руснаците не просто емоционално, но и буквално парично. Идването на мир ще означава огромен икономически шок, а това вече неизбежно води към социални бунтове – гладът трудно се залъгва с идеология. Затова външен враг, с който да се воюва, е есенциално необходим на Путин. Той обаче продължава и с насаждането на идеологията, че Русия е лоно на "традиционните семейни ценности" - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отчете това предвид нови думи на Путин по време на церемония, в която той раздаде награди за принос към развитие на руската държава главно на представители на Руската православна църка, но и на главния редактор на RT Маргарита Симонян, която е едно от най-мощните пропагандни оръжия на сегашния руски режим – Още: 2021 г.: Лъжеща в името на Путин "журналистка" печели 4 пъти повече от него

Руският диктатор вече даде нова заявка, че няма да има скорошно примирие в Украйна и сериозни преговори за мир. Путин открито заяви, че "вече е решено" да се прави нова буферна зона в Украйна и руската армия действала за изпълнение на задачата. Той не уточни точно къде ще е зоната, само каза, че е "по границата". Предвид моментната ситуация на фронта, изглежда става въпрос за украинските области Суми и Харков – Още: "Може да има буферна зона, но на руска територия": Украйна с първи коментар за идеята на Путин

Putin has announced that a decision has been made to create a “buffer security zone” along the border between Russia and Ukraine. pic.twitter.com/OFwRlKMOIt — WarTranslated (@wartranslated) May 22, 2025

И отново – руската народна представителка Нина Останина също повдигна въпроса за възраждане на СССР, защото той се разпаднал по нелегален начин. Останина е представител на Руската комунистическа партия, като тя е член на комисията за защита на руското семейство и Русия като родина на милиони в Думата (долната камара на руския парламент). Останина се съгласи със съветника на Путин – проф. Кобяков, че СССР не е свършил така, както е трябвало по юридически път, защото не е имало разпускане съгласно документалната основа, на която е създаден. По този начин тя всъщност отрече суверенитета на Украйна и Беларус и на подписаните през 1991 година споразумения за връщането на независимостта на двете държави, като подпис от руска страна тогава постави Борис Елцин, напомня ISW. "Поне от 2014 година насам, руските власти периодично съживяват фалшиви разкази за незаконност на разпадането на Съветския съюз и призиви за възстановяване на СССР. Кремъл преследва стратегическите си усилия да де факто анексира Беларус и последователно отрича суверенитета на Украйна. Руски официални лица, включително Путин и ръководителят на Следствения комитет на Руската федерация Александър Бастрикин, често се позовават на "доктрината за триединството" – идеологическата концепция, предполагаща, че руснаците, беларусите и украинците са един, но насилствено разделен народ. Вероятно сега Кремъл инструктира хора от по-ниско ниво като Останина и Кобяков да разпространяват отново наратива за предполагаемото незаконно разпадане на СССР в руското информационно пространство, за да поставят условия на Кремъл да оттегли своето признаване на Украйна и Беларус като независими държави в бъдеще и да призове за създаване на обединена руска, беларуска и украинска държава", пише ISW. Пример в това отношение е и как постоянно легитимността на Володимир Зеленски като президент на Украйна бива поставяна под въпрос и отричана от официални руски лица на всякакво ниво – Още: В Сената притиснаха администрацията на Тръмп за Путин и Украйна, Кремъл почна да възражда СССР (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украйна в ЕС: Гаранция за суверенитет на Киев

В свой материал украинското издание "Европейская правда" коментира, че Брюксел и Украйна работят по план Б за приемане на бившата съветска република в ЕС. Засега Брюксел залага на това да убеди унгарския премиер Виктор Орбан да не пречи на процеса по присъединяване на Украйна, но ако това не проработи, през август-септември може да започнат паралелни разговори, с цел осигуряване на подкрепата на всички останали 26 държави-членки. Не е сигурно, че това ще проработи – Орбан би могъл да отнесе въпроса до Европейския съд в такъв случай. И най-важното, "паралелните преговори" няма да имат правните последици, които има редовният процес на присъединяване – защото вече изрично се напомня, че присъединяване на нов член към ЕС трябва да бъде одобрено от всички настоящи членове на ЕС.

Какъв тогава е план Б? Да се развали споразумението за асоцииране с Украйна и Молдова и да се почнат официални преговори само с Молдова. Но междувременно с Украйна Брюксел ще предприеме всички технически и правни стъпки без съгласието на Унгария, когато е възможно. А там, където Договорът за ЕС изисква единодушие, 26-те страни членки на ЕС ще водят "паралелни преговори" с Украйна, които по възможност ще бъдат синхронизирани с тези с Молдова, за да се поддържа впечатлението, че и двете страни вървят заедно по европейския път. Когато Молдова и ЕС обявяват откриването на първия клъстер (или първите клъстери) от преговори, Украйна и 26-те държави от ЕС трябва да публикуват официално изявление, че Украйна също е приключила цялата работа по същите клъстери и всички държави от ЕС, с изключение на Унгария, ще водят преговори с Киев по съответните глави. Това ще има политическа, не правна тежест – може да се свика Междуправителствена конференция (МПК) с Украйна - това е работен орган, чиито решения са решаващи в процеса на разширяване. Всъщност одобрената от ЕС преговорна рамка за Украйна не изисква единодушие за свикване на МПК и дори задължава ЕС да го прави от време на време – "поне веднъж годишно… и когато е необходимо". Разликата е, че за Молдова тези конференции могат да завършат с признание, че Кишинев е изпълнил следващите условия и ЕС предприема правни стъпки към членство, докато за Украйна те могат да завършат с политическо признаване на същото изпълнение и изявлението, че единствената пречка за правния напредък остава безпочвеното, произволно унгарско вето. Идеята е, че в бъдеще Унгария ще отстъпи – дали защото Орбан ще си промени мнението или защото властта в страната няма да е негова, тъй като догодина предстоят парламентарни избори – Още: Кой е Петер Магяр, обявил "началото на края" за Виктор Орбан: Някога съюзник, сега враг (ВИДЕО)

Провеждането на "паралелни преговори" ще позволи на Украйна да декларира план за приоритетни реформи, одобрен, макар и в такъв "хибриден режим", от всички членки на ЕС с изключение на Унгария. Това ще помогне за напредъка на тези реформи в трудни политически реалности, посочва "Европейская правда". И напомня, че на 14 май украинското правителство одобри три пътни карти – относно върховенството на закона, реформата на публичната администрация и функционирането на демократичните институции, след което вицепремиерът по европейската интеграция Олга Стефанишина обяви, че Украйна е приключила вътрешните процедури за отваряне на първия клъстер в преговорите с ЕС. Само че Украйна все още не трябваше да одобрява тези документи, тъй като това противоречи на процедурата по разширяване. В крайна сметка, за да одобри пътните карти, Киев трябваше да получи писмена покана от Съвета на ЕС да ги разработи с критериите, установени в преговорната рамка, одобрена от Европейския съюз през 2024 година година (параграф 41). Поканата се блокира от Унгария. Молдова, обаче, одобри същите пътни карти, също без официална покана от ЕС. На същия 14 май полският министър по въпросите на ЕС Адам Шлапка пристигна в Киев - символично - и публично потвърди, че "Украйна е технически готова да отвори първия клъстер", а единствената пречка остава ветото на Унгария. С това Полша като временен председател на ЕС "узакони нарушението". На всичкото отгоре, на 15 май Киев подаде пътните карти на Брюксел и Варшава, същото вече е направила и Молдова.

"Този процес ще може да премине през още няколко етапа, които Орбан няма да може да блокира, защото неговите протести просто няма да бъдат взети под внимание - например сега се очаква, по искане на полското председателство, Европейската комисия да изготви доклад с оценка на украинските пътни карти (Opening Benchmark Assessment Report, OBAR). Този ход също трябва да получи одобрението на Съвета на ЕС и съгласието на Унгария. Всичко това обаче са технически, подготвителни етапи", добавя "Европейская правда".

Изданието обаче обръща внимание на следното – не само Унгария може да е пречка на база проблеми със съседа. България също спори със Северна Македония и също на тема "малцинства" (България иска признаване в конституцията на Северна Македония на българите, Унгария също има такива претенции към Украйна за унгарците), дали София би се съгласила да пусне като прецедент "паралелни преговори" с Украйна, което може да се приложи и за Северна Македония в такъв случай? Гърция също има интерес от намеса, пак заради въпроса със Северна Македония.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Реално няма никаква промяна в интензивността на бойните действия в Украйна. На 22 май са станали 141 бойни сблъсъка по официални украински данни т.е. с 3 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 130 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 14 по-малко на дневна база. От тях 23 КАБ са хвърлени в Курска област т.е. там, където още по Великден Путин обяви, че руската армия е постигнала пълна победа – защо тогава продължават руските бомбардировки? Руският артилерийски обстрел е в мащаб почти 5900 изстреляни снаряда т.е. с около 600 повече на дневна база. Руската армия е изстреляла около 3000 FPV дрона-камикадзе т.е. с 500 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 44 отбити руски пехотни атаки там. Още 14 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. В Курска област са спрени 21 руски пехотни атаки. 12 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а в Торецкото – 9.

Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пак предупреждава, че руснаците се мъчат да установят позиции в село Богатир, Новопавловското направление – позиции за оператори на FPV дронове. Ако успеят, ще сринат цялата ни логистика чак до Днепропетровска област, вещае Бунятов. Той отново настоява, че всички основни усилия на украинците трябва да са насочени към унищожаване на руските оператори на FPV дронове в района. "Унищожаването на едно звено на оператори на дронове днес е по-важно от унищожаването на 5-10 вражески танка", заявява Бунятов. А руски военнопропагандни канали като "Два майора" и WarGonzo на Семьон Пегов твърдят, че е имало украинска контраатака в Богатир, с 8 бронирани машини и че там текат ожесточени боеве. При село Срибно руска бронирана техника стигна до края на жизнения си път:

Украинският военен телеграм канал "Офицер+" съобщава, че в Купянското направление, където остава сравнително тихо на фона на други направления, има раздвижване на север от Купянск. В района на село Кондрашовка е станала ограничена руска атака с мотори (КАРТА). По-на север, пак в Харковска област, но при Вовчанск, руснаците се хвалят със 120 метра напредък, в североизточната част на града:

И руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", и украински източници съобщават за масирана украинска въздушна атака срещу Лгов, Курска област. "Два майора" пише за 14 ранени, включително 2 деца, както и че кметът на Беловска община е ранен след удар с дрон по колата му, раната е в крака. Само че от украинска страна предоставиха данни за локациите на ударите – места, където са разквартирувани руски военни, в близост до бензиностанция на "Роснефт". "Два майора" пусна и видео как Степногорск, в Запорожка област, е сриван от руски авиационни бомби:

Today, multiple Ukrainian strikes reportedly targeted a concentration of Russian military equipment and personnel near the Rosneft gas station in the Lgov area, according to local channels. A total of three attacks were carried out. The exact number of casualties remains unknown… pic.twitter.com/QQJ60dwwpe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025

Говорителят на украинските ВМС капитан Дмитро Плетенчук заяви категорично - систематичните украински въздушни атаки срещу Крим унищожават руската ПВО там и Русия не просто не успява да я подобри, а изпитва затруднения да възстанови загубите:

🇺🇦 Ukraine’s strikes on occupied Crimea are systematically destroying Russian air defense systems — and contrary to belief, Russia isn’t reinforcing but scrambling to replace losses, says Navy spox Pletenchuk.



They’re even deploying “blind” launchers with no radar. pic.twitter.com/jYWvGc8gFu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025

Русия планира да свърже скоро Запорожката АЕЦ към своята електропреносна мрежа. Тя строи разпределителен хъб и компресорна станция в близост до Мариупол и Бердянск, твърди бившият съветник на кмета на Мариупол Петро Андрющенко:

❗️Russia plans to connect the occupied Zaporizhzhia NPP to its own energy grid in the coming weeks, per Petro Andryushchenko, former advisor to the Mariupol mayor.



Russia built a distribution hub & compressor station near occupied Mariupol & Berdyansk — full-scale use of this… pic.twitter.com/4IeljisYsH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025

Тази нощ и рано сутринта украинските ВВС съобщиха в официалния си канал в Телеграм за вълни от дронове „Шахед“, изстреляни от Руската федерация по цели в Украйна. От съобщенията се вижда, че става въпрос за много области: Киевска, Николаевска, Одеска, Житомир, Виница. Атаката продължава и в момента. Русия също изтърпя стотици украински дронове и понесе щети – Още: Успешна атака с дронове срещу руски завод, Москва пак прекара тежка нощ (ВИДЕО)