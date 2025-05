"Не е мой проблем": Тръмп е против изявление на Г-7 за продължаваща подкрепа към Украйна

Съединените американски щати се противопоставят на включването на израза "продължаваща подкрепа" за Украйна в бъдещо изявление на Г-7, съобщава Politico. Според неназовани официални лица, участващи в обсъжданията, Белият дом не желае и руското пълномащабно нахлуване в съседната страна да бъде наречено "незаконно". И преди администрацията на Доналд Тръмп е подкопавала силната позиция на страните от Г-7 - през април Щатите са отказали да подкрепят изявление на групата, осъждащо руската ракетна атака в Суми навръх Цветница, която отне живота на най-малко 35 души.

Изявлението, по което сега се работи, трябва да бъде обявено от финансовите министри на Групата на седемте. Тя се състои от САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония.

На 24 февруари Общото събрание на ООН гласува да потвърди териториалната цялост на Украйна, като прие резолюция, осъждаща пълномащабната инвазия на Русия. В същото време Съединените щати бяха сред тези, които гласуваха "против": ООН с резолюция руската армия да се маха от Украйна: САЩ и Русия са против.

Преди това бе приета украинска резолюция, която беше подкрепена от Европа. Тази, подкрепена от САЩ, призоваваше само за бързо прекратяване на войната. Впоследствие Общото събрание на ООН гласува в полза на американската проекторезолюция, която включваше някои изменения от страна на европейците.

Междувременно се появи информация, че комюникето от лятната среща на върха на НАТО може да бъде много кратко, за да се предотвратят проблеми от страна на Тръмп.

"Не е мой проблем" - това е новата позиция на Тръмп по отношение на войната в Украйна, посочва The New York Times в свой материал, публикуван в деня след разговора на американския президент с руския диктатор Владимир Путин. Републиканецът е казал на Володимир Зеленски и лидерите на ЕС, че Русия и Украйна трябва сами да намерят решение, а също така се е отказал от подкрепата си за нови, строги санкции срещу Москва, казват шестима служители пред изданието: Ден след ден САЩ на Тръмп доказват, че не им пука за Украйна: Примери (ОБЗОР - ВИДЕО).

Според говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо обаче в следващите преки преговори между Украйна и Русия може да се включат и САЩ, и ЕС, съобщава "Укринформ".

Тръмп призна и публично, че не е готов да предприеме конкретни стъпки за нови наказателни мерки срещу Русия на фона на приетите санкции от ЕС и Великобритания на 20 май.

