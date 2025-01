СБУ: Ударихме с дронове подаването на петрол за руското пристанище Уст-Луга

Петролна помпена станция, която е ключова за инфраструктурата за доставка на черно злато за един от най-големите руски пристанищни терминали - този в Уст-Луга, е била ударена снощи от Украйна. Че има атака срещу съоръжението беше съобщено още в малките часове на нощта, от свързвания с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ. Сега, източници от СБУ (Службата за безопасност на Украйна) и украинските Сили за специални операции (ССО) потвърдиха информацията, с уточнение за успешна операция, предаде УНИАН.

Още: Мощна украинска атака с дронове, поредна руска петролна рафинерия е в пламъци (ВИДЕО)

Уцелена е помпената станция "Адреанопол", която е важен компонент от Балтийската тръбопроводна система-2 в Руската федерация. Повредена е филтърна помпа и резевоари, което е причинило пожар и петролен разлив. Заради случилото се, на оператора на системата се е наложило да спре подаването на петрол до терминала "Уст-Луга". Точно оттам отплава и корабът "Вежен", заради който се вдигна много шум напоследък: МВнР: Нито един член на екипажа на "Вежен" не е задържан (ВИДЕО)

Друга цел на СБУ и ССО е бил 23-ти ракетен арсенал на руското военно министерство в Тверска област. Дронове са ударили самия склад и три сгради на военното поделение, като в публикации на местни жители в Телеграм се казва, че е имало около 20 взрива - подробности: Украйна в действие: Обекти на "Лукойл", "Роснефт", "Транснефт" и "Сибур" пламнаха в 3 руски области (ВИДЕО)

"Санкциите с дронове демонстрират своята ефективност. Прилагането им ще продължи и в бъдеще", каза източник от СБУ.

💥Last night, the SBU and SOF conducted a joint special operation to target the "Andreapol" oil pumping station, which is an important component of the Baltic Pipeline System-2.



As a result of the drone attack, the filtration pump site and tanks with additives were damaged,… pic.twitter.com/Svp0fG4JPd