Сцена като от филма "Такси" в Париж

В Париж полицията преследва откраднато BMW, като всичко изглеждаше почти като сцена от филма "Такси".

Крадците се опитаха да избягат от патрулните екипи, но загубиха контрол над тесните улици на града, блъскайки се в светофара точно когато полицаите ги настигнаха.

🚔🚨🚖 In Paris, police chased a stolen BMW — and it looked almost like a scene from the movie "Taxi"



The car thieves tried to outrun patrol units but lost control on the city's narrow streets, crashing into a traffic light right as officers caught up.



Everyone survived, but 13… pic.twitter.com/2CCtsjJ1cU