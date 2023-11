Шарл Мишел e в Киев за десетата годишнина от Евромайдана

Още: Зеленски: Русия ще направи нов "Майдан", а Украйна ще отстъпи, ако го няма Запада

"Щастлив съм, че отново съм в Киев, сред моите приятели", написа той в X.

Непосредствено преди пристигането си украинският президент Володимир Зеленски определи майданската революция, наречена на централния площад в Киев, където се събраха протестиращите, като "първата победа" във войната срещу руската инвазия.

Още: Най-голямото дело за Майдана: Янукович стои зад кръвопролитията, но има и пряка руска връзка

Good to be back in Kyiv – among friends. pic.twitter.com/w9cAQzqYyo