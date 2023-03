Шарл Мишел: Европейската перспектива за Грузия е историческа възможност

"Решението на Европейския съвет да предостави европейска перспектива за Грузия е историческа възможност, която не бива да се пропуска", смята Шарл Мишел. По думите му обаче напредъкът в реформите остава от решаващо значение. ОЩЕ: В Грузия оттеглиха спорния законопроект, искат мнение от Съвета на Европа

Припомняме, че днес евродепутатите и ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел ще обсъдят последиците от протестите, които разтърсиха Грузия заради нов закон за „чуждестранното влияние“. ОЩЕ: Европейският парламент ще разгледа и оцени протестите в Грузия

Reaffirmed EU’s commitment to Georgia’s European path to President @Zourabichvili_S&welcomed her role in advancing Georgia’s people aspirations.#EUCO’s decision to grant 🇬🇪 European perspective is a historic opportunity not to be missed.



Progress on reforms remains crucial. pic.twitter.com/1uFFHTTX1e