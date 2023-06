Шарл Мишел нарече военно престъпление атаката срещу язовир Нова Каховка

"Унищожаването на гражданска инфраструктура ясно се квалифицира като военно престъпление - и ние ще държим Русия и нейните подставени лица отговорни", написа Мишел. Той обеща да повдигне въпоса през юни на Европейски съвет и ще предложи повече помощ за наводнените райони.

"Моите мисли с всички семейства в Украйна, засегнати от тази катастрофа", написа още Шарл Мишел. Той допълни, че е шокиран и определи атаката като безпрецедентна. ОЩЕ: Шарл Мишел обеща на Зеленски по-нататъшна подкрепа от ЕС в борбата на Украйна срещу инвазията

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable.