Шефът на руски институт за военни разработки опита да се самозапали на Червения площад (СНИМКИ)

Пенсионер се опита да се самозапали на Червения площад в Москва на 26 юли. Редица медии твърдят, че той е ръководител на изследователски институт, който се занимава с военни разработки.

Мъжът се е залял със запалителна течност и се е подпалил на метри от музея на Ленин. Полицаите го повалили на земята и потушили огъня. Пострадалият е получил само леки изгаряния. Отведен е за разпит, съобщава прокремълският Telegram канал Mash.

Оказва се, че става въпрос за ръководителя на Централния изследователски институт във Волна - 74-годишният Владимир Арсениев, твърдят „Московский комсомолец“ и Mash.

Научноизследователският институт, в който мъжът работи, разработва и произвежда компоненти за радиостанции на сухопътните войски, авиацията и военноморските сили.

Миналата година Арсениев беше обвинен, че умишлено е нарушил сроковете за доставка на поръчки за войната в Украйна. Според прокуратурата той е откраднал документация за разработките на друго предприятие.

