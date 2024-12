Шолц пристигна в Киев за първи път от две години и половина (ВИДЕО)

Германският канцлер Олаф Шолц пристигна в Киев на 2 декември, за да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и да потвърди подкрепата на страната си за Украйна в лицето на руската агресия, съобщават германските медии.

Това е първото посещение на Шолц в украинската столица от две години и половина насам. Визитата на канцлера идва малко след противоречивия му телефонен разговор с руския диктатор Владимир Путин, който предизвика критики от страна на Киев: От канцеларията на украинския президент: Зеленски е призовал Шолц да не говори с Путин.

Преди това Шолц посети Киев през юни 2022 г. заедно с френския президент Еманюел Макрон и тогавашния италиански министър-председател Марио Драги, като това бе първото посещение на тримата европейски лидери след избухването на пълномащабната война.

